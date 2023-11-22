Рок-музыкант Найк Борзов выступит перед матчем ЦСКА – «Динамо»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва ВЭБ Арена музыка Футбол

Найк Борзов выступит перед матчем ЦСКА – «Динамо».

ЦСКА примет «Динамо» в рамках 16-го тура Мир РПЛ 25 ноября.

«Найк Борзов – на «ВЭБ Арене»! 🎸 Перед субботним матчем с «Динамо» на поле нашего стадиона выступит рок-музыкант Найк Борзов 🤘.

Фан-зона откроется для всех болельщиков с 16:00, концерт начнется в чаше в 17:15⌚️», – сказано в сообщении армейцев.

Найк Борзов – советский и российский рок-музыкант, поэт, певец и автор песен, актер. Является основателем и лидером панк-группы «Инфекция».

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25 комментариев

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Faust Doc
Песня про воспитанника академии ЦСКА и его не сладкую жизнь...
+24
-2
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Roman Araslanov
Я маленькая лошадка и мне живётся не сладко
+21
-2
+19
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Уолтер Собчак
Ответ Boory
А его песни ещё не запрещены?
Меня зовут Вова.
Просто Вова.
Учусь в ПТУ и хожу в дискотеку...
+14
0
+14
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Oleg Olegov
Dolphin выступит перед матчем Балтика-Спартак.
+10
-1
+9
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Уолтер Собчак
Нравятся песни Найка Борзова. Довольно широкий диапазон — простые и светлые песни о чём-то ежедневном, грустные песни о любви и даже одиннадцатиминутные рок-баллады как "Безумство, коварство и маленький кусочек любви", которую я особенно люблю.
+6
0
+6
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Данила Рад
Верхом на звезде и В будущем Луны очень крутые песни)
+5
0
+5
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Boory
А его песни ещё не запрещены?
+4
0
+4
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Neclerque
Ответ Roman Araslanov
Я маленькая лошадка и мне живётся не сладко
Меня зовут Вова, просто Вова
Я стал президентом и буду им снова
+5
-2
+3
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bear7904
Я знаю три слова!
+2
0
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Артем Иванов
я знаю три слова, три матерных слова, со знанием этим я вышел из дома ) - гений)
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Заборостроитель
А Еременко пригласят для тележки?😏
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<=Ubriaco_Belloccio=>
В честь человека один из крупнейших спортивных брендов назвали.
+1
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Quiet Dad
верхом на звезде...
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Такие дела
Лучше бы для промеса спел на матче спартачка
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Alexander Lyakhov
Ответ Уолтер Собчак
Меня зовут Вова. Просто Вова. Учусь в ПТУ и хожу в дискотеку...
Меня зовут Вова
Просто Вова
Играл за Урал, ЦСКА тренирую...
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Петр Дьяконов
что не сделаешь, чтоб заманить народ в -5 на трибуну
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Даниил Нестрогаев
Неужели что-то стоящее? Насколько крут
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svetqa
Demix Борзов
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воробей джек
Очень люблю Борзова! "Сновидения" просто Шедевр! И "Далеко" в дуэте с Линдой Шикарно! Жаль,что мой ЦСКА в очередной раз обделается в матче с Динамо. Но это уже почти традиция и ни руководство клуба,ни команда не спешат ее разрушать.
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воробей джек
Интересно,а за кого болеет Найк?
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Птюч, Ёж.
Ответ Boory
А его песни ещё не запрещены?
Лошадку хотят запретить))
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Klinsmann32
Ответ Oleg Olegov
Dolphin выступит перед матчем Балтика-Спартак.
с песней я люблю людей)
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Klinsmann32
Ответ Заборостроитель
А Еременко пригласят для тележки?😏
с дзагоеавм, тот как раз на днях карьеру завершил)
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