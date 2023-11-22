Найк Борзов выступит перед матчем ЦСКА – «Динамо».

примет «Динамо» в рамках 16-го тура Мир 25 ноября.

«Найк Борзов – на « »! 🎸 Перед субботним матчем с « » на поле нашего стадиона выступит рок-музыкант Найк Борзов 🤘.

Фан-зона откроется для всех болельщиков с 16:00, концерт начнется в чаше в 17:15⌚️», – сказано в сообщении армейцев.

Найк Борзов – советский и российский рок-музыкант, поэт, певец и автор песен, актер. Является основателем и лидером панк-группы «Инфекция».

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