Рок-музыкант Найк Борзов выступит перед матчем ЦСКА – «Динамо»
Найк Борзов выступит перед матчем ЦСКА – «Динамо».
ЦСКА примет «Динамо» в рамках 16-го тура Мир РПЛ 25 ноября.
«Найк Борзов – на «ВЭБ Арене»! 🎸 Перед субботним матчем с «Динамо» на поле нашего стадиона выступит рок-музыкант Найк Борзов 🤘.
Фан-зона откроется для всех болельщиков с 16:00, концерт начнется в чаше в 17:15⌚️», – сказано в сообщении армейцев.
Найк Борзов – советский и российский рок-музыкант, поэт, певец и автор песен, актер. Является основателем и лидером панк-группы «Инфекция».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Просто Вова.
Учусь в ПТУ и хожу в дискотеку...
Я стал президентом и буду им снова
Просто Вова
Играл за Урал, ЦСКА тренирую...