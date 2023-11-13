Сарри о Моуринью: «Перед дерби я сказал ему: «Ты настоящая заноза в заднице». Он ответил: «Ты тоже». Но в глубине души мы любим друг друга»

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью серия А Италия Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри рассказал о коротком диалоге с Жозе Моуринью перед римским дерби.

«Лацио» и «Рома» встречались в 12-м туре Серии А. Матч завершился со счетом 0:0.

«Перед матчем мы с Моуринью пересеклись. Я сказал ему: «Ты настоящая заноза в заднице». Он ответил: «Вообще-то ты тоже». Но в глубине души мы любим друг друга.

Мне нравится Моуринью как личность, но как персонаж – чуть меньше», – сказал главный тренер «Лацио».

Моуринью о том, что Сарри назвал матч «Ромы» в ЛЕ «товарищеским»: «Я всегда уважаю соперников. В этом разница между тренером с 26 титулами и тем, кто почти ничего не выиграл»

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5 комментариев

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vik444
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Скорее не любим, а уважаем.
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Zlatan Ibra
Тонкий шрам на любимой попе
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