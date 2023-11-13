Маурицио Сарри рассказал о коротком диалоге с Жозе Моуринью перед римским дерби.

«Лацио» и « » встречались в 12-м туре Серии А. Матч завершился со счетом 0:0.

«Перед матчем мы с Моуринью пересеклись. Я сказал ему: «Ты настоящая заноза в заднице». Он ответил: «Вообще-то ты тоже». Но в глубине души мы любим друг друга.

Мне нравится Моуринью как личность, но как персонаж – чуть меньше», – сказал главный тренер « ».

Моуринью о том, что Сарри назвал матч «Ромы» в ЛЕ «товарищеским»: «Я всегда уважаю соперников. В этом разница между тренером с 26 титулами и тем, кто почти ничего не выиграл»

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