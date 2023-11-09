Моуринью о том, что Сарри назвал матч «Ромы» в ЛЕ «товарищеским»: «Я всегда уважаю соперников. В этом разница между тренером с 26 титулами и тем, кто почти ничего не выиграл»

Жозе Моуринью ответил на реплику Маурицио Сарри о матче «Ромы» и «Славии».

« » сыграет с пражской «Славией» в 4-м туре группового этапа . Ранее главный тренер « » выразил мнение, что игра не скажется на физическом состоянии игроков «Ромы» перед римским дерби в Серии А, которое состоится в это воскресенье. Сарри назвал предстоящий матч Ромы в Лиге Европы «скорее товарищеским».

«Каждая следующая игра – всегда самая важная в моей жизни. Так было с тех пор, как я начал карьеру профессионального тренера. Думаю, что если кто-то и должен обидеться на этот комментарий, то это «Славия», а не я. Это все равно что сказать, что у « » не тот уровень.

Я всегда уважаю своих соперников. Возможно, в этом и заключается разница между тренером, который выиграл 26 титулов, и тем, кто почти ничего не выиграл – в таком менталитете. К каждой игре нужно относиться серьезно, товарищеских матчей не бывает», – сказал главный тренер «Ромы».

Сарри выиграл 2 трофея за карьеру: Серию А с «Ювентусом» в 2020-м и Лигу Европы с «Челси» в 2019-м.

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