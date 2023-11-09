Моуринью о том, что Сарри назвал матч «Ромы» в ЛЕ «товарищеским»: «Я всегда уважаю соперников. В этом разница между тренером с 26 титулами и тем, кто почти ничего не выиграл»
Жозе Моуринью ответил на реплику Маурицио Сарри о матче «Ромы» и «Славии».
«Рома» сыграет с пражской «Славией» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы. Ранее главный тренер «Лацио» выразил мнение, что игра не скажется на физическом состоянии игроков «Ромы» перед римским дерби в Серии А, которое состоится в это воскресенье. Сарри назвал предстоящий матч Ромы в Лиге Европы «скорее товарищеским».
«Каждая следующая игра – всегда самая важная в моей жизни. Так было с тех пор, как я начал карьеру профессионального тренера. Думаю, что если кто-то и должен обидеться на этот комментарий, то это «Славия», а не я. Это все равно что сказать, что у «Славии» не тот уровень.
Я всегда уважаю своих соперников. Возможно, в этом и заключается разница между тренером, который выиграл 26 титулов, и тем, кто почти ничего не выиграл – в таком менталитете. К каждой игре нужно относиться серьезно, товарищеских матчей не бывает», – сказал главный тренер «Ромы».
Сарри выиграл 2 трофея за карьеру: Серию А с «Ювентусом» в 2020-м и Лигу Европы с «Челси» в 2019-м.
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«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Для меня это было бы большим разочарованием, – говорил Жозе. – Я не хочу, чтобы мои игроки чувствовали, что Лига Европы – это наше соревнование».
Через 4 года Моуриньо выиграл ЛЕ с МЮ:
«Для меня это самый важный трофей в карьере, потому что он последний. Я так смотрю на вещи. Конечно, Лига чемпионов как турнир больше Лиги Европы, но это последний трофей, и у меня потрясающие чувства».
Так что не понимаю здесь восторженных комментариев в отношении Моуриньо. Большой любитель переобуться в прыжке.
Единственное, Сарри не учел, что сейчас для Моуриньо матчи ЛЕ не товарищеские, так как даже матчи лиги конференций для него серьёзное испытание.