Моуринью о том, что Сарри назвал матч «Ромы» в ЛЕ «товарищеским»: «Я всегда уважаю соперников. В этом разница между тренером с 26 титулами и тем, кто почти ничего не выиграл»

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью Славия Прага серия А Италия Лига Европы УЕФА Маурицио Сарри Футбол

Жозе Моуринью ответил на реплику Маурицио Сарри о матче «Ромы» и «Славии».

«Рома» сыграет с пражской «Славией» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы. Ранее главный тренер «Лацио» выразил мнение, что игра не скажется на физическом состоянии игроков «Ромы» перед римским дерби в Серии А, которое состоится в это воскресенье. Сарри назвал предстоящий матч Ромы в Лиге Европы «скорее товарищеским».

«Каждая следующая игра – всегда самая важная в моей жизни. Так было с тех пор, как я начал карьеру профессионального тренера. Думаю, что если кто-то и должен обидеться на этот комментарий, то это «Славия», а не я. Это все равно что сказать, что у «Славии» не тот уровень.

Я всегда уважаю своих соперников. Возможно, в этом и заключается разница между тренером, который выиграл 26 титулов, и тем, кто почти ничего не выиграл – в таком менталитете. К каждой игре нужно относиться серьезно, товарищеских матчей не бывает», – сказал главный тренер «Ромы».

Сарри выиграл 2 трофея за карьеру: Серию А с «Ювентусом» в 2020-м и Лигу Европы с «Челси» в 2019-м.

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39 комментариев

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deadjoker
Жозе в форме :))
+102
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selso99
Всегда поражают недальновидные физруки, которые первые лезут на таких, как Моуринью в играх разума.
Одним предложением фаталити устроил, а уж что будет, если Рома выиграет у Лацио.....
+82
-7
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Моуриниста
В позапрошлом и прошлом сезоне говорили что Фейенорд не соперник, смеялись над Жозе. А теперь у Срарри Фейенорд это "машина по забиваю голов", поэтому он выставил против него автобус.
+48
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Гекдениз Кардениз
Ответ selso99
Всегда поражают недальновидные физруки, которые первые лезут на таких, как Моуринью в играх разума. Одним предложением фаталити устроил, а уж что будет, если Рома выиграет у Лацио.....
думаю в кабинет к Сарри отправят Лукаку
+26
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Sergey Kuznetsov
Ай эм э спешл уан, Сарри из болван!
+17
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Men77
"Не товарищеский,а контрольный"
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deimon7.7
Лайк э босс 👍
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JENNINGS
Жозе в своём репертуаре)
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Богдан Агафонов
Шикарен🔥
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Evgeny Alexandrovich
Ответ Давай Так
Вообще-то Сарри с "Наполи" Сирию А выиграл. Поправьте меня, если это не так.
Не, все верно. Наполи вот только со спаллетти брал
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v6vngyr2dh
Красава🤣
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SpilightTwarkle
Сарри конечно опростоволосился. Хотел уколоть Жозе или Рому, а в итоге оскорбил Славию.
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Питер Пэн
Ответ Давай Так
Вообще-то Сарри с "Наполи" Сирию А выиграл. Поправьте меня, если это не так.
Конечно не так. Это Спаллетти выиграл с Наполи чемпионат в прошлом сезоне
+4
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Дороф
Ответ deimon7.7
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brace
Товарищеских игр не бывает, - сказал тренер. Бывают контрольные - добавил другой.
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Виталий Карагичев
Ответ Давай Так
Вообще-то Сарри с "Наполи" Сирию А выиграл. Поправьте меня, если это не так.
Наполи выиграл серию в том году со Спалетти , а до этого с Марадоной
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Старый Волк
Жозе хорош в играх разума и общении с прессой, но лично мне бы хотелось победы и сегодня, и в грядущее воскресенье 💛❤️
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Born is the King
Хорошо приложил Ссарри)
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Тимур Розымов
Ответ Давай Так
Вообще-то Сарри с "Наполи" Сирию А выиграл. Поправьте меня, если это не так.
Спалетти выиграл с Наполи)
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Олег Ковальчук
уничтожил
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Olajuvon
Римское дерби обещает быть огненным!
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jet_set
Моуринью таких как Сарри съедает на завтрак)
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Бродяга-симпатяга
Скушал на завтрак. Ждем продолжения
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Andrey Yaroslavtsev
Уделал.
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jordy
Моуриньо в 2013 году, когда принял Челси Бенитеса, выигравшего с командой ЛЕ:
«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Для меня это было бы большим разочарованием, – говорил Жозе. – Я не хочу, чтобы мои игроки чувствовали, что Лига Европы – это наше соревнование».
Через 4 года Моуриньо выиграл ЛЕ с МЮ:
«Для меня это самый важный трофей в карьере, потому что он последний. Я так смотрю на вещи. Конечно, Лига чемпионов как турнир больше Лиги Европы, но это последний трофей, и у меня потрясающие чувства».

Так что не понимаю здесь восторженных комментариев в отношении Моуриньо. Большой любитель переобуться в прыжке.
Единственное, Сарри не учел, что сейчас для Моуриньо матчи ЛЕ не товарищеские, так как даже матчи лиги конференций для него серьёзное испытание.
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