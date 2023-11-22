Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу призвал уважать судей: «Ошибки есть, мы все люди. Это часть игры, в этом ее красота»

Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу расстроен, что в Англии не уважают судей.

получил первую желтую карточку в тренерской карьере во время матча между « » и «Челси» (1:4), в котором судья Майкл Оливер удалил двоих игроков «шпор».

– Тренеры и игроки должны вести себя лучше по отношению к судьям?

– Да, 100 процентов. Мне было стыдно за ту желтую карточку, хоть я и получил ее не за оскорбления, а за то, что покинул техническую зону.

Каждый, кто хоть какое-то время поработал в футболе, скажет, что сталкивался с плохим решением, после которого все шло против комнды. Но все сталкивались и с решениями в свою пользу. Нужно понять, что это часть игры. В этом ее красота. Ошибки есть, потому что мы все люди.

Если я сделаю шаг назад и подумаю о детских турнирах, на которых стартуют молодые судьи, то что они будут делать, что они увидят? Нужно работать над поведением на всех уровнях. Мне легко говорить, но мне пришлось прожить это. Уверен, я подаю пример.

У меня такой же соревновательный характер, как и у всех. Я хочу побеждать. Ненавижу, когда против меня принимают решение, которое стоит нам результата. Но нужно уважать судей. Иначе в чем смысл? – сказал тренер «Тоттенхэма».

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