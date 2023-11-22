Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу призвал уважать судей: «Ошибки есть, мы все люди. Это часть игры, в этом ее красота»

Теги премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу расстроен, что в Англии не уважают судей.

Постекоглу получил первую желтую карточку в тренерской карьере во время матча между «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:4), в котором судья Майкл Оливер удалил двоих игроков «шпор».

– Тренеры и игроки должны вести себя лучше по отношению к судьям?

– Да, 100 процентов. Мне было стыдно за ту желтую карточку, хоть я и получил ее не за оскорбления, а за то, что покинул техническую зону.

Каждый, кто хоть какое-то время поработал в футболе, скажет, что сталкивался с плохим решением, после которого все шло против комнды. Но все сталкивались и с решениями в свою пользу. Нужно понять, что это часть игры. В этом ее красота. Ошибки есть, потому что мы все люди.

Если я сделаю шаг назад и подумаю о детских турнирах, на которых стартуют молодые судьи, то что они будут делать, что они увидят? Нужно работать над поведением на всех уровнях. Мне легко говорить, но мне пришлось прожить это. Уверен, я подаю пример.

У меня такой же соревновательный характер, как и у всех. Я хочу побеждать. Ненавижу, когда против меня принимают решение, которое стоит нам результата. Но нужно уважать судей. Иначе в чем смысл? – сказал тренер «Тоттенхэма».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима
Он хорош.
Пусть ему повезёт и ТТх возьмет титул.
Это вам на шейхские деньги титулы собирать)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bill Zapulil
Ответ Дима
Он хорош. Пусть ему повезёт и ТТх возьмет титул. Это вам на шейхские деньги титулы собирать)
Ахаха. Тоттенхэму повезёт. Ахах. Возьмёт титул. Ахаха.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима
Ответ Bill Zapulil
Ахаха. Тоттенхэму повезёт. Ахах. Возьмёт титул. Ахаха.
ну не всегда же 11 игроков, на которых потрачено 1.5 млрд будет побеждать. Когда-нибудь же накажут не только Челси, Эвертон и Лудогорец) Доберутся же и до Гвардиолы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий