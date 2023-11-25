Ньюкасл — Челси: прогноз на матч 25.11.2023, АПЛ

В английской Премьер-лиге что ни тур, то интересная афиша. Сразу после паузы на матчи сборных болельщиков ждут несколько интригующих противостояний. Говоря языком смешанных единоборств, у нас есть главный матч тура между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» и несколько встреч, которые претендуют на звание со-главных. Одна из них состоится в Ньюкасл-апон-Тайне, куда приедет лондонский «Челси». Обе команды находятся в турнирной таблице за пределами первой пятерки, обе не могут назвать старт сезона удачным. «Ньюкасл» стремится хотя бы повторить прошлогоднее достижение, когда впервые за долгие годы удалось занять четвертое место и попасть в Лигу Чемпионов. «Челси» в этом плане вообще пока «не до жиру», нужно для начала наладить игровые связи, обрести стабильность, а уже потом претендовать на что-то серьезное.

«Сороки» смогли в октябре набрать неплохой ход и довольно долго не проигрывали, но перед паузой на матчи сборных уступили дважды. Сначала в Лиге Чемпионов, затем в АПЛ «Борнмуту», у которого до этой игры было шесть очков и место на грани вылета в Чемпионшип. У «Челси» все наоборот, команда выдала два матча подряд с приставкой «супер». Сначала в дерби разгромили «Тоттенхэм», а затем забили четыре мяча в ворота «Манчестер Сити». Правда, в свои пропустили столько же, но сам по себе уровень сопротивления заставляет выдавать «синим» массу комплиментов. Сейчас очень интересно наблюдать за обеими командами. «Ньюкаслу» нужно подтверждать свое реноме, а «Челси» проходит период становления. Матч состоится на стадионе Сент Джеймс Парк, начало в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 2,5

Ньюкасл Юнайтед

На волне прошлогоднего энтузиазма «Ньюкасл» высоко для себя взлетел по турнирной таблице, но было очевидно, что закрепиться на достигнутых рубежах будет чрезвычайно трудно. Миллионы миллионами, но претендентов на попадание в еврокубки с каждым годом становится все больше. Понятно, что есть «Манчестер Сити» и все остальные. Никто не может так ровно проходить дистанцию как команда Хосепа Гвардиолы, но с каждым годом делать это становится сложнее. «Ньюкасл» по большому счету только нащупывает свою победную поступь, и будет ли она вообще, зависит от текущего сезона.

Еще до его начала скептики утверждали, что на чемпионате негативно может сказаться выступление в главном европейском турнире. Нужно было усиливать состав, в этом нет больших проблем, все ограничивается лишь правилами фэйр плей. Главным приобретением стал полузащитник и лидер «Милана» Сандро Тонали. Но после известного скандала со ставками главный тренер Эдди Хау рассчитывать на него долгое время не сможет. Потеря серьезная, но это еще полбеды. Команду захватила эпидемия травм, в лазарете находится одиннадцать игроков, целый состав, который мог бы выйти не поле. «Конкуренцию» в плане травм может составить только «Манчестер Юнайтед».

Аналитики объясняют это тем, что в прошлом году ради достижения турнирных задач ротация игроков была минимальной, и теперь травмы посыпались как снежный ком. Все в напряжении, что уже выливается и в словесные перепалки с болельщиками. После матча с «Борнмутом» нервы сдали у Кирана Триппьера. Тут еще и сумасшедший отрезок. После «Челси» встречаться с «Пари Сен-Жермен», а потом с «Манчестер Юнайтед». Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «сорок».

АПЛ. 11.11.2023, «Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2 : 0

— «Ньюкасл Юнайтед» — : 0 Лига Чемпионов. 07.11.2023, «Боруссия» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2 : 0

— «Ньюкасл Юнайтед» — : 0 АПЛ. 04.11.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» — 1 : 0

— «Арсенал» — : 0 Кубок лиги. 01.11.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0 : 3

— 0 : АПЛ. 28.10.2023, «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2 : 2

Факты и цифры

«Ньюкасл» четырежды становился чемпионом Англии, правда, последний раз титул был завоеван в далеком 1927 году

На счету команды в чемпионате 27 забитых мячей, лучшим бомбардиром является Каллум Уилсон, он стал автором 7 голов

Лидер среди ассистентов Киран Триппьер, на его счету 6 результативных передач, это второй результат в чемпионате на данный момент

На счету полузащитника Энтони Гордона 6 предупреждений, он самый недисциплинированный игрок команды

Прогноз на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Челси

Если у «Ньюкасла» уже второй сезон идет какое-то поступательное движение, то на севере Лондона после прошлого провального чемпионата решили все начать с нуля. Сначала пригласили на пост главного тренера Маурисио Почеттино, затем занялись трансферной политикой. На продажах удалось заработать почти 270 миллионов евро. Но и расход составили 462 миллиона евро. Самым дорогим приобретением стал Мойсес Кайседо, за него заплатили «Брайтону» 116 миллионов евро. Интересно было бы увидеть в деле и Кристофера Нкунку, который блистал в «Лейпциге», но тот еще до начала сезона травмировался.

В итоге получилось, что в начале сезона в распоряжении Почеттино появился своеобразный пионеротряд. Из него нужно было создавать боеспособный коллектив, в чем поначалу многие сомневались, да и сомневаются до сих пор. У самого аргентинского специалиста контракт рассчитан на два года. Получается именно этот срок ему отводит руководство команды, чтобы увидеть первые результаты. Там где молодость и неопытность, там и нестабильность. «Челси» начал чемпионат так, будто не заканчивал предыдущий. После пяти туров команда шла на четырнадцатом месте, и о каком-то просвете речи вообще не шло.

Можно было отметить старательность игроков, их рвение, но в годы и очки все это до поры не воплощалось. Но после поражения от «Астон Виллы» в конце сентября лондонцы выиграли три матча подряд, один из них в Кубке лиги. Затем была ничья с «Арсеналом», где именно «синие» должны сетовать на упущенную победу. Если бы не поражение от «Брентфорда», то команде можно было бы поставить «пятерку» за октябрь. Вполне возможно такая оценка будет по итогам ноября. Перед вами результаты пяти последних матчей «Челси».

АПЛ. 12.11.2023, «Челси» — «Манчестер Сити» — 4 : 4

АПЛ. 06.11.2023, «Тоттенхэм» — «Челси» — 1 : 4

— 1 : Кубок лиги. 01.11.2023, «Челси» — «Блэкберн Роверс» — 2 : 0

— «Блэкберн Роверс» — : 0 АПЛ. 28.10.2023, «Челси» — «Брентфорд» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 21.10.2023, «Челси» — «Арсенал» — 2 : 2

Факты и цифры

«Челси» шестикратный чемпион Англии, причем пять титулов пришлось на эпоху Абрамовича уже в рамках Премьер-лиги

В прошлом сезоне команда заняла худшее место за время выступлений в Премьер-лиге — 12

Лучший бомбардир команды в текущем сезоне Николас Джексон, на его счету 6 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует Конор Галлахер, на его счету 4 результативные передачи

История личных встреч Ньюкасл Юнайтед и Челси

Первый матч команды сыграли относительно поздно по меркам истории английского чемпионата, лишь в 1907 году. На своем поле «Ньюкасл» выиграл со счетом 1 : 0. За это время было сыграно 173 поединка, в том числе 12 в рамках Чемпионшипа. Именно во втором по значимости дивизиона у команд паритет, в остальных турнирах преимущество у лондонцев

Победы «Ньюкасл Юнайтед» — 55

Победы «Челси» — 41

Ничьи — 77

Самая крупная победа «Ньюкасл Юнайтед» — 5 : 0

Самая крупная победа «Челси» — 6 : 0

В последнее время команды играют друг с другом с переменным успехом, причем редко встречаются результативные матчи. Особняком стоит поединок в октябре 2021 года, но тогда и «Ньюкасл», и «Челси» были совершенно другими. Сравнивать даже с прошлым сезоном клубы нельзя. Результаты пяти предыдущих матчей команд друг с другом перед вами.

Товарищеский. 27.07.2023, «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1 : 1

АПЛ. 26.05.2023, «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1 : 1

АПЛ. 12.11.2022, «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» — 1 : 0

— «Челси» — : 0 АПЛ. 13.03.2022, «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1 : 0

— «Ньюкасл Юнайтед» — : 0 АПЛ. 30.10.2021, «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» — 0 : 3

Коэффициенты букмекеров на матч Ньюкасл Юнайтед — Челси

Несмотря на переполненный лазарет в распоряжении Эдди Хау много квалифицированных игроков, которые могут обыграть любой клуб Премьер-лиги. Другое дело, что «Челси» набрал очень неплохой ход. Неизвестно к тому же, как скажется на действиях игроков пауза на матчи сборных. В любом случае на подготовку у тех и у других есть почти целый недельный цикл. Букмекеры полагают, что нас ожидает равный поединок. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Ньюкасл Юнайтед» — 2,51

Ничья — 3,48

Победа «Челси» — 2,83

Как видите, преимущество у хозяев чисто номинальное и объясняется, скорее, тем, что игра предстоит на Сент Джеймс Парке, где публика обычно неистово поддерживает своих игроков. У «Ньюкасла» в трех последних матчах один забитый мяч, у «Челси» десять. На результате может сказаться большая вариативность лондонцев в атаке, поэтому ставим на их победу, но подстрахуемся форой.

Где смотреть матч Ньюкасл – Челси

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