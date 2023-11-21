Где смотреть Ньюкасл – Челси, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 25 ноября
В субботу, 25 ноября, сыграют Ньюкасл и Челси в 13 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ньюкасл – Челси
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Ньюкасл – Челси
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