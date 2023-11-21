Где смотреть Ньюкасл – Челси, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 25 ноября

В субботу, 25 ноября, сыграют Ньюкасл и Челси в 13 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ньюкасл – Челси

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ньюкасл – Челси

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