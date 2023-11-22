Балтика – Спартак прогноз, коэффициенты и ставки на матч 25.11.2023, РПЛ

В субботу, 25 ноября, «Балтика» на своем поле сыграет со «Спартаком». Игра состоится на «Ростех Арене» и начнется в 19:45 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованные варианты ставок:

победа «Спартака» – 2.15;

победа «Спартака» или ничья – 1.30;

победа «Балтики» или ничья – 1.66;

ТМ 2.5 – 1.83;

обе забьют (да) – 1.79.

Наш прогноз на матч «Балтика» – «Спартак» поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.

«Балтика»

Калининградцы идут на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе в 12 очков. Подопечные Сергея Игнашевича в 15 матчах российской Премьер-лиги выиграли три матча, трижды сыграли вничью и потерпели девять поражений. Команда забила 12 голов и пропустила 21 мяч. Отметим, отрыв от последнего «Сочи» составляет два балла. Чтобы команде выйти из зоны стыковых матчей, «Балтике» нужно набрать минимум пять очков.

Отметим, последние пять матчей подопечные Сергея Игнашевича провели следующим образом:

12.11.2023 «Пари НН» – «Балтика» 0:0;

04.11.2023 «Балтика» – «Зенит» 0:2;

31.10.2023 «Балтика» – «Ахмат» 4:1 (голы у «Балтики»: Энрикес, Мусаев (дубль), Гузина);

27.10.2023 «Рубин» – «Балтика» 1:0;

21.10.2023 «Балтика» – «Краснодар» 2:2 (голы у «Балтики»: Кузьмин, Энрикес).

Калининградцы в пяти последних матчах забили шесть голов (в среднем по 1.2 гола за матч), одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда Игнашевича пропустила шесть голов (в среднем 1.2 гола за матч в последних пяти играх).

«Балтика» в последних пяти играх владеет мячом на протяжении 42,4% игрового времени, команда наносит 9 ударов по воротам и допускает 9.4 удара по своим воротам. В створ балтийцы бьют 2.8 раза, а пропускает по своим воротам 3.6 удара.. Отметим, команда в одном из последних пяти матчей сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Лучший бомбардир команды – Анхело Энрикес. Чилиец в 21 матче команды забил шесть голов. На втором месте – Тамерлан Мусаев. Россиянин в 21 игре забил четыре гола. А на третьем месте – Гедеон Гузина. Босниец забил три гола в 20 матчах.

Лидер команды по голевым передачам – Максим Кузьмин. Россиянин отдал три ассиста в 20 матчах своей команды. На втором месте Роберто Фернандес. Южноамериканец отличился двумя результативными передачами в 20 играх.

Подчекрнем, что «Балтика» в восьми играх со «Спартаком» выиграла одну игру и четыре раза потерпела поражение. Балтийцы забили семь голов и пропустили 14 голов. Последние пять очных встреч команд закончились следующими результатами:

31.07.2023 «Спартак» – «Балтика» 2:1;

29.06.2022 «Спартак» – «Балтика» 3:2;

30.08.1998 «Балтика» – «Спартак» 1:1;

08.07.1998 «Спартак» – «Балтика» 3:0;

13.09.1997 «Спартак» – «Балтика» 4:1.

Команде Игнашевича в матче со «Спартаком» не помогут Владислав Лазарев и Евгений Латышонок. Также в предстоящей встрече рискуют получить дисквалификацию Никола Радмановац и Гедеон Гузина.

Прогноз на матч ЦСКА – Динамо

«Спартак»

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице. Команда набрала 24 очка, и на один балл отстает от идущих на третьем, четвертом и пятом местах «Динамо», «Крылья Советов», ЦСКА. Подопечные Абаскаля выиграли семь встреч, трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений. Команда забила 21 гол и пропустила 22 мяча. Отметим, красно-белые имеют равное количество очков с «Локомотивом», который занимает седьмое место.

В последних пяти матчах «Спартак» продемонстрировал следующие результаты:

12.11.2023 «Спартак» – «Ростов» 2:1 (голы у «Спартака»: Михаил Игнатов, Квинси Промес);

05.11.2023 «Локомотив» – «Спартак» 1:1 (гол у «Спартака»: Антон Зиньковский);

01.11.2023 «Спартак» – «Краснодар» 2:3 (голы у «Спартака»: Соболев и Умяров);

28.10.2023 «Факел» – «Спартак» 2:0;

22.10.2023 «Спартак» – «Пари НН» 2:0 (голы у «Спартака»: Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра).

Москвичи в последних пяти матчах выиграли две встречи, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда забила семь голов (в среднем красно-белые забивают по 1.4 голу за матч), и пропустила семь мячей (те же 1.4 гола за игру). «Спартак» в одной встрече сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, «Спартак» в последних пяти играх наносит по воротам соперников 14 ударов, и пропускает по 12 ударов по своим воротам. В створ красно-белые попадают в среднем по 5.4 раза, а в створ ворот красно-белых прилетает по 4.4. удара. Команда владеет мячом на протяжении 56.4% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Квинси Промес. Игрок отличился шестью голами в 18 матчах красно-белых. На втором месте – Тео Бонгонда. Игрок в 19 матчах забил пять голов. А третье место занимает Александр Соболев. Футболист забил пять голов в 14 матчах (два гола россиянин забил с пенальти).

Подопечным Гильермо Абаскаля в предстоящей встрече не поможет Томаш Тавареш. Игрок выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки. Футболист сможет приступить к тренировкам не раньше 1 февраля 2024 года.

Также в предстоящей встрече рискуют получить дисквалификацию Наиль Умяров, Михаил Игнатов и Даниил Хлусевич. Все футболисты имеют в своем активе по три желтые карточки.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Балтика» – «Спартак»

Номинально «Спартак» выглядит фаворитом предстоящей встречи – красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице и претендуют, как минимум на попадание в тройку лидеров национального первентсва. В то же время, подопечные Абаскаля нестабильны, о чем, к слову, свидетельствует результат матча с «Факелом» (0:2), а также первая встреча с «Балтикой» (красно-белые победили с минимальной разницей мячей).

«Балтика» также не блещет стабильностью. Команда может отобрать очки у лидирующего «Краснодара» (2:2), но в то же время проиграть «Рубину» (0:1), идущему в середине турнирной таблицы.

Предположим, что обе команды забьют голы в ворота друг друга, впрочем, выбор сделаем в пользу столичного «Спартака». Наверняка красно-белые смогут обыграть новичка Премьер-лиги. Отметим,букмекерская контора «Бетбум» дает на победу «Спартака» коэффициент в 2.15. Ничья оценивается букмекером в 3.45, а вот победа «Балтики» в 3.40.

Впрочем, ставка на исход встречи в подобном матче – занятие рискованное. Поэтому можно выбрать другие варианты пари, например, на ТМ 2.5 – «Бетбум» дает коэффициент 1.83, либо на «Обе забьют (да)» – 1.79.

Наши варианты ставок:

победа «Спартака» – 2.15;

победа «Спартака» или ничья – 1.30;

победа «Балтики» или ничья – 1.66;

ТМ 2.5 – 1.83;

обе забьют (да) – 1.79.

Где смотреть матч Балтика – Спартак

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥