Месси из-за травмы паха заменили в матче с Бразилией: «Почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это мой последний матч в году – будет время восстановиться»

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы Интер Майами Здоровье Футбол

Лионель Месси получил травму паха в матче с Бразилией.

В отборочной игре к ЧМ-2026 капитан сборной Аргентины был заменен на 78-й минуте. Как сообщает ESPN, Месси получил травму в первом тайме.

«Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это была моя последняя игра в году, так что у меня есть время восстановиться, чтобы начать 2024 год, выкладываясь полностью», – сказал Месси.

По словам аргентинца, повреждению также поспособствовала 27-минутная задержка начала матча, вызванная столкновениями фанатов с полицией.

«Не помогло и то, что пришлось уйти в раздевалку и остыть [после разминки], а потом вернуться», – сказал форвард.

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56 комментариев

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Вальдано
Ответ l1973
Яйца ржавеют?🤣
Хорошо, когда они есть.. У тех, у кого вместо них язык - в подтрибунное со слезами ... 🤣
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Максим Кутузов
Ответ Роман
Ну Месси смог подобраться на 1 м к воротам, в Копе Америка, правда тогда в пустые запорол. А какой мог быть гол. Это не Марадоны пол команды обвести.
О, Ромка и Артемка встретились на своей любимой теме. Представляю какой экстаз вы сейчас испытываете от поливания Месси грязью на пару друг с другом..)) Про вас можно сказать примерно так: ты мой друг и я твой друг. Мы друг друга друг-друг-друг
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Arthur Jacob
Ответ Artem Piatkov
Но какой же шедевральный ассист он отдал в 1/8 ЧМ 1990 против них У Месси и такого нет
Голы на официальных турнирах

🇦🇷 Месси - 26 голов
🇵🇹 Роналду - 22 гола

Голы забитые на стадиях плей-офф
🇦🇷 Месси - 10
🇵🇹 Роналду - 3 (все на Евро)
+7
-3
+4
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Arthur Jacob
Ответ Artem Piatkov
Но какой же шедевральный ассист он отдал в 1/8 ЧМ 1990 против них У Месси и такого нет
🇦🇷 Месси - 13 голов (4 пенальти)
🇵🇹 Роналду - 8 голов (3 пенальти)

🇵🇹 КР7
▪️ЧМ 2006 - 1 гол Ирану в группе с пенальти
▪️ЧМ 2010 - 1 гол КНДР на 87-й минуте при счете 6:0
▪️ЧМ 2014 - 1 гол Гане в группе, Португалия вылетела
▪️ЧМ 2018 - 4 гола Испании и Марокко, все в группе
▪️ЧМ 2022 - 1 гол Гане с пенальти в группе

Кому забивал Роналду - 🇪🇸 🇲🇦 🇬🇭 🇮🇷 🇰🇵
Кому забивал Месси - 🇫🇷 🇭🇷 🇳🇱 🇲🇽 🇳🇬 🇦🇺 🇮🇷 🇸🇦
+10
-7
+3
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Greatest Of All Time
Ответ Arthur Jacob
🇦🇷 Месси - 13 голов (4 пенальти) 🇵🇹 Роналду - 8 голов (3 пенальти) 🇵🇹 КР7 ▪️ЧМ 2006 - 1 гол Ирану в группе с пенальти ▪️ЧМ 2010 - 1 гол КНДР на 87-й минуте при счете 6:0 ▪️ЧМ 2014 - 1 гол Гане в группе, Португалия вылетела ▪️ЧМ 2018 - 4 гола Испании и Марокко, все в группе ▪️ЧМ 2022 - 1 гол Гане с пенальти в группе Кому забивал Роналду - 🇪🇸 🇲🇦 🇬🇭 🇮🇷 🇰🇵 Кому забивал Месси - 🇫🇷 🇭🇷 🇳🇱 🇲🇽 🇳🇬 🇦🇺 🇮🇷 🇸🇦
Красавчик, унизил ты эту Ромка и его близнеца Артемку.
+5
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A K
Здоровья, 🐐!!! Ждём побед в 2024-м!
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cukken
Ответ Arthur Jacob
Голы на официальных турнирах 🇦🇷 Месси - 26 голов 🇵🇹 Роналду - 22 гола Голы забитые на стадиях плей-офф 🇦🇷 Месси - 10 🇵🇹 Роналду - 3 (все на Евро)
Снова цифры делают свое. Криш мечтал о финале ЧМ, но даже не понюхал ни одного.
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koshaus
Ответ Greatest Of All Time
Ты не ответил, матч против Люксембурга сложнее чем против Бразилии??)))))
Если ходить пешком то нет разницы
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Arthur Jacob
Ответ cukken
Снова цифры делают свое. Криш мечтал о финале ЧМ, но даже не понюхал ни одного.
То что Зидан половину своих голов на турнирах забил с пенальти это норм, только Месси такое не прощается

🇫🇷 Зидан:
ЧМ - 3 с игры , 2 с пенальти
Евро - 3 с игры, 2 с пенальти

Хотя прикол в том что и без учетов пенок Месси забил на ЧМ больше чем КР7
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Гундеж с Гимаевым
Ответ Greatest Of All Time
По твоему матч против Люксембург сложнее чем тов матч против Бразилии??)))) только честно ответь, если ты считаешь себя мужчиной. И по клянись Богом что матч против Люксембурга сложнее чем тов матч против Бразилии. А то от вас лицемеров мир уже сума сходит.
Вообще все равно против кого там статистика, надо брать официальные матчи, где игра идет всерьез, а не 15 замен и просмотр кандидатов в сборную
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Игорь Климов
Ответ Greatest Of All Time
По твоему матч против Люксембург сложнее чем тов матч против Бразилии??)))) только честно ответь, если ты считаешь себя мужчиной. И по клянись Богом что матч против Люксембурга сложнее чем тов матч против Бразилии. А то от вас лицемеров мир уже сума сходит.
Только вот между Бразилией и Аргентиной никогда не бывает тихих матчей, не зависимо от того, товарищеские они или официальные, всегда огонь! 🔥
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Greatest Of All Time
Ответ Гундеж с Гимаевым
Вообще все равно против кого там статистика, надо брать официальные матчи, где игра идет всерьез, а не 15 замен и просмотр кандидатов в сборную
Слился))) постоянно так делают фанаты Эсмиральды))
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Greatest Of All Time
Ответ Zidan GOAT
0 голов против Бразилии в официальных матчах) С единственной топ сборной континента без левых пенок не может справиться )
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Вальдано
Ответ Zidan GOAT
5 голов в товарках, научись читать ))
Как с Месси то поговорилось?.. Поведай, Зидан.. 😄🤭
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Гундеж с Гимаевым
Ответ Greatest Of All Time
У Месси 105 пенальти, а у Рюналду 160 пенальти.
не о том речь, там будет редкая статистика
вроде Франция - 1(1)
Германия -0
Испания - 0
Бразилия - 0
ну и так далее
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Гундеж с Гимаевым
Ответ Greatest Of All Time
В таком случае надо у всех отнять голы топом, у Рюналду из 228 голов топам выйдет всего 4 или 5 голов за 20 в лет за свою карьеру. 🤣🤣🤣 Не выгодно вам же , без них Рюналду уровнем ниже Кокорина получается.
Товарняк - это тренировка перед игрой как не выдумывай. Поэтому и есть понятие официального матча, там все не очень у Месси.
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Greatest Of All Time
Ответ Гундеж с Гимаевым
товарняки забыл убрать, это тренировки по сути своей, там всех меняют независимо от результата. результаты резко скромнее станут. штуки 3 останется и все с пенальти)) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
По твоему матч против Люксембург сложнее чем тов матч против Бразилии??)))) только честно ответь, если ты считаешь себя мужчиной. И по клянись Богом что матч против Люксембурга сложнее чем тов матч против Бразилии.
А то от вас лицемеров мир уже сума сходит.
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Гундеж с Гимаевым
Ответ Greatest Of All Time
Это тоже для Артемки и Ромки. Голы Месси за сборную в ворота топов. 🇺🇾 6 гол 🇫🇷 3 гол 🇪🇸 2 гола 🇧🇷 5 гол 🇩🇪 1 гол 🇵🇹 1 гол 🇳🇱 1 гол 🇨🇱 5 гол 🇭🇷 3 гол.
тут про официальные матчи а не про тренировки, там 0 с Испанией, Германией, Португалией Бразилией, останется Франция 1 с пенальти и какая нибудь шляпа вроде Уругвая или Чили за счет дикого количества матчей на КОПе...
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Greatest Of All Time
Ответ Гундеж с Гимаевым
тут про официальные матчи а не про тренировки, там 0 с Испанией, Германией, Португалией Бразилией, останется Франция 1 с пенальти и какая нибудь шляпа вроде Уругвая или Чили за счет дикого количества матчей на КОПе...
Я все чётко и правильно расписал. Эти голы есть у него в карьере и в трасфермаркете.
Если тебе это не нравится то твои это проблемы.
Я тоже как ты могу не считать голы в ворота карликов. В таком случае у Рюналду за карьеру всего 6 или 7 голов???)))))Да или нет??
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Greatest Of All Time
Ответ Гундеж с Гимаевым
конечно согласен, если объективную статистику по игре против топ-клубов оценивать, карликов всяких отметать и смотреть стату, еще на количество матчей делить, чтобы картина честная была а не притянутая за уши. Допустим официальные матчи против топ-10 за 5 матчей с условной Францией один гол с пенальти, 0,2 считаем, если с пенальти то 0,2(0,2) и так далее...усредняем, и потом сравнивать разных игроков между собой. Уверен там какой-нибудь Мбаппе или Холанд (в будущем) лучшим будет, а не всякие распиареные полена.
Короче ты же самной согласен что у Рюналду всего 6 или 7 голов за карьеру, или ты сейчас переобуештся??))
Ты ведь сам сказал только что , КОНЕЧНО СОГЛАСЕН.
Короче я буду знать и всем скажу что у Рюналду всего 6 или 7 голов за карьеру, а остальные против карликов и с пенальти не считаем и ты меня в этом поддержишь)
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Вальдано
Ответ Гундеж с Гимаевым
тут про официальные матчи а не про тренировки, там 0 с Испанией, Германией, Португалией Бразилией, останется Франция 1 с пенальти и какая нибудь шляпа вроде Уругвая или Чили за счет дикого количества матчей на КОПе...
В сборной не бывает неофициальных матчей.. В клубах - да .. Учи матчасть..
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Гундеж с Гимаевым
Ответ Greatest Of All Time
Короче ты же самной согласен что у Рюналду всего 6 или 7 голов за карьеру, или ты сейчас переобуештся??)) Ты ведь сам сказал только что , КОНЕЧНО СОГЛАСЕН. Короче я буду знать и всем скажу что у Рюналду всего 6 или 7 голов за карьеру, а остальные против карликов и с пенальти не считаем и ты меня в этом поддержишь)
думаю, что система подсчета в целом неправильная, и считать, а сколько там голов у портиша мне вообще неинтересно, он на пенсию давно уже уехал. В сборных много реальных героев, которые тащат свои команды, и лучшие явно не эти двое, объективную статистику бы увидеть, а не бред вроде этот на тренировке забил больше чем тот.
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