Месси из-за травмы паха заменили в матче с Бразилией: «Почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это мой последний матч в году – будет время восстановиться»

Лионель Месси получил травму паха в матче с Бразилией.

В отборочной игре к ЧМ-2026 капитан сборной был заменен на 78-й минуте. Как сообщает ESPN, Месси получил травму в первом тайме.

«Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это была моя последняя игра в году, так что у меня есть время восстановиться, чтобы начать 2024 год, выкладываясь полностью», – сказал .

По словам аргентинца, повреждению также поспособствовала 27-минутная задержка начала матча, вызванная столкновениями фанатов с полицией.

«Не помогло и то, что пришлось уйти в раздевалку и остыть [после разминки], а потом вернуться», – сказал форвард.

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