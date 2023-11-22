Месси из-за травмы паха заменили в матче с Бразилией: «Почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это мой последний матч в году – будет время восстановиться»
Лионель Месси получил травму паха в матче с Бразилией.
В отборочной игре к ЧМ-2026 капитан сборной Аргентины был заменен на 78-й минуте. Как сообщает ESPN, Месси получил травму в первом тайме.
«Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это была моя последняя игра в году, так что у меня есть время восстановиться, чтобы начать 2024 год, выкладываясь полностью», – сказал Месси.
По словам аргентинца, повреждению также поспособствовала 27-минутная задержка начала матча, вызванная столкновениями фанатов с полицией.
«Не помогло и то, что пришлось уйти в раздевалку и остыть [после разминки], а потом вернуться», – сказал форвард.
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🇦🇷 Месси - 26 голов
🇵🇹 Роналду - 22 гола
Голы забитые на стадиях плей-офф
🇦🇷 Месси - 10
🇵🇹 Роналду - 3 (все на Евро)
🇵🇹 Роналду - 8 голов (3 пенальти)
🇵🇹 КР7
▪️ЧМ 2006 - 1 гол Ирану в группе с пенальти
▪️ЧМ 2010 - 1 гол КНДР на 87-й минуте при счете 6:0
▪️ЧМ 2014 - 1 гол Гане в группе, Португалия вылетела
▪️ЧМ 2018 - 4 гола Испании и Марокко, все в группе
▪️ЧМ 2022 - 1 гол Гане с пенальти в группе
Кому забивал Роналду - 🇪🇸 🇲🇦 🇬🇭 🇮🇷 🇰🇵
Кому забивал Месси - 🇫🇷 🇭🇷 🇳🇱 🇲🇽 🇳🇬 🇦🇺 🇮🇷 🇸🇦
🇫🇷 Зидан:
ЧМ - 3 с игры , 2 с пенальти
Евро - 3 с игры, 2 с пенальти
Хотя прикол в том что и без учетов пенок Месси забил на ЧМ больше чем КР7
вроде Франция - 1(1)
Германия -0
Испания - 0
Бразилия - 0
ну и так далее
А то от вас лицемеров мир уже сума сходит.
Если тебе это не нравится то твои это проблемы.
Я тоже как ты могу не считать голы в ворота карликов. В таком случае у Рюналду за карьеру всего 6 или 7 голов???)))))Да или нет??
Ты ведь сам сказал только что , КОНЕЧНО СОГЛАСЕН.
Короче я буду знать и всем скажу что у Рюналду всего 6 или 7 голов за карьеру, а остальные против карликов и с пенальти не считаем и ты меня в этом поддержишь)