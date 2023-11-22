Жирков об отъезде россиян в Европу: «Многие там в принципе и не нужны. Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, одного отправляли в «Барселону», другого – в «Реал», а конкретных предложений не было по факту»

Теги ЦСКА Марсель ПСЖ Юрий Жирков премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Гавр Далер Кузяев ТАСС Футбол

Юрий Жирков скептически высказался об отъезде российских игроков в Европу.

«У Кузяева была мечта попробовать свои силы в Европе, вот он и поехал в «Гавр». Если у других игроков будут появляться стопроцентные предложения, то можно попробовать. Но так, чтобы все футболисты взяли и уехали… Многие там в принципе и не нужны.

Каждый сам выбирает, где ему комфортно играть. Но все зависит от предложения, без него все игроки не уедут. Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, другие турниры, то одного отправляли в «Барселону», другого – в «Реал», а по факту конкретных предложений не было. Может и сейчас нет.

Если тот же «Гавр» попадет в Лигу чемпионов, то Кузяев там будет играть. А если они будут внизу турнирной таблицы, то все равно есть шанс поиграть с такими командами, как «Пари Сан-Жермен», «Марсель». Но все зависит от задачи: кто-то хочет поиграть в Европе, кто-то – в России. Каждый решает сам», – сказал бывший футболист «Челси» и сборной России.

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41 комментарий

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Алексей Ненахов
Ответ Мукунку хороший
Ну вы кальян побольше курите.. бухайте.. в клубах зажигайте.. Может увеличится спрос.?)))
Раньше футболисты пили, курили и играли, а сейчас не пьют, не курят, и не играют" (с) Валерий Карпин
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Arthurino
Жо Ман Сити, Красич Юве, Видич МЮ, Тимощук Бавария, Шкртел Ливерпуль, Хонда Милан, Аршавин Арсенал, Павлюченко Тоттенхэм. Продолжать можно долго. Да и сам Жирков непонятно о чем говорит, если по итогу оказался в Челси? Просто может дуболомам не акцентировать внимание на Реале и Барсе, а пытаться попасть в команды ниже классом? Да не, бред какой-то, лучше на серьезных щах отправить видео с голами в Юве, авось позовут
+46
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Птюч, Ёж.
Ответ DanielCarvalho
Насчёт Российских игроков не знаю, но после финала кубка УЕФА, Карвалью спокойно мог ехать играть за любой клуб в Европе, топище игрок был.
ну так почему никто не купил его? Юра про это намекает.
+25
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+23
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DanielCarvalho
Насчёт Российских игроков не знаю, но после финала кубка УЕФА, Карвалью спокойно мог ехать играть за любой клуб в Европе, топище игрок был.
+25
-5
+20
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Олег Акимов
Ответ Arthurino
Жо Ман Сити, Красич Юве, Видич МЮ, Тимощук Бавария, Шкртел Ливерпуль, Хонда Милан, Аршавин Арсенал, Павлюченко Тоттенхэм. Продолжать можно долго. Да и сам Жирков непонятно о чем говорит, если по итогу оказался в Челси? Просто может дуболомам не акцентировать внимание на Реале и Барсе, а пытаться попасть в команды ниже классом? Да не, бред какой-то, лучше на серьезных щах отправить видео с голами в Юве, авось позовут
Билялетдинов неплохо в Эвертоне попылил, Погребняк в Штуттгарте
+16
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charly_54
Ответ Мукунку хороший
Ну вы кальян побольше курите.. бухайте.. в клубах зажигайте.. Может увеличится спрос.?)))
А в других странах этого как будто бы нет?))))
+15
-2
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KMR
На жирные зп не нужны,а за 1/3 от предлагаемых в России никто и сам не хочет. Легче номер отбывать раз в неделю- полторы
+9
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окечуква
Все расставил по полочкам, на самом деле. Вспомните хоть одного российского футболиста, который был бы даже не лидером, а крепким игроком обоймы топ-клуба. Так с чего наши футболисты и болельщики решили, что клубы выше уровнем Гавра должны в очереди стоять за игроками с российским паспортом? Монако это объективно потолок. И это совсем не трагедия.
+7
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DanielCarvalho
Ответ Птюч, Ёж.
ну так почему никто не купил его? Юра про это намекает.
Юра имеет ввиду, что надо уходить если есть желание, а не просто уходить ради того что "надо играть в Европе"
+7
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Спартак Уокер
Ну тот ЦСКА был на голову сильнее всех нынешних клубов России
+4
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Птюч, Ёж.
Ответ окечуква
Все расставил по полочкам, на самом деле. Вспомните хоть одного российского футболиста, который был бы даже не лидером, а крепким игроком обоймы топ-клуба. Так с чего наши футболисты и болельщики решили, что клубы выше уровнем Гавра должны в очереди стоять за игроками с российским паспортом? Монако это объективно потолок. И это совсем не трагедия.
на ум приходит только Канчельскис))
+4
0
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Андрей Андреев
Ответ Олег Акимов
Билялетдинов неплохо в Эвертоне попылил, Погребняк в Штуттгарте
У Билялетдинова первый сезон вполне удачным получился, а дальше не пошло. Да и вообще по стилистике не его команда это была.
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Мукунку хороший
Ну вы кальян побольше курите.. бухайте.. в клубах зажигайте.. Может увеличится спрос.?)))
+9
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DAVID19-91
Наши ребята не менее талантливы, чем те же Хорватские. Просто у них нет дотаций в клубах от государства, вот и продают всех талантов в Европу. Так и вырастают Манджукичи и Модричи
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Джозеф Трибиани
Почему как только бывшие кумиры той сборной начинают что-то говорить, они быстро перестают ими быть🤷‍♂️
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bogdan21101987@icloud.com
Спрос всегда был на индивидуальных и техничных результативных футболистов, а командных игроков везде хватает. Тут надо за место цепляться зубами
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DAVID19-91
Ответ DanielCarvalho
Насчёт Российских игроков не знаю, но после финала кубка УЕФА, Карвалью спокойно мог ехать играть за любой клуб в Европе, топище игрок был.
Гинер за него конскую оплату попросил, а доверия к игрокам из РФ как не было, так и нет. Клубы решили посмотреть пару сезонов на него, а он сдулся , подхватив типичную бразильскую болезнь - отсутствие мотивации. Хотя талант у него был несомненно мирового уровня. Тот же Вагнер Лав мог стать топовым бомбардиром в Европе. Ничем не хуже Руни, как по мне он был
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Egobrain
Ответ Arthurino
Жо Ман Сити, Красич Юве, Видич МЮ, Тимощук Бавария, Шкртел Ливерпуль, Хонда Милан, Аршавин Арсенал, Павлюченко Тоттенхэм. Продолжать можно долго. Да и сам Жирков непонятно о чем говорит, если по итогу оказался в Челси? Просто может дуболомам не акцентировать внимание на Реале и Барсе, а пытаться попасть в команды ниже классом? Да не, бред какой-то, лучше на серьезных щах отправить видео с голами в Юве, авось позовут
намешал вообще все в кучу. он про ЦСКА говорит времён куефа, причем тут Красич, который спеюустя пять лет ушел в Юве? при чем тут Жо? про игроков других клубов и вовсе молчу.
олсо, в твоих примерах почти все легионеры, а оба россиянина (и сам Жирков) ушли в Европу не после клубов, а после сборной и Евро.
как и Головин после ЧМ, кстати.
напомни, когда там сборная планирует блеснуть на чемпионате хоть чего-нибудь ?
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Serge Vendino
Ответ Птюч, Ёж.
он не всегда выходил в основе, часто просто Венгер не выпускал его.
Он последние два сезона в Арсенале стал сначала игроком ротации, потом лавочником, а первые сезоны был крепким игроком основы
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Птюч, Ёж.
Ответ Serge Vendino
А Аршавин?
он не всегда выходил в основе, часто просто Венгер не выпускал его.
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FilinMD
Ответ окечуква
Все расставил по полочкам, на самом деле. Вспомните хоть одного российского футболиста, который был бы даже не лидером, а крепким игроком обоймы топ-клуба. Так с чего наши футболисты и болельщики решили, что клубы выше уровнем Гавра должны в очереди стоять за игроками с российским паспортом? Монако это объективно потолок. И это совсем не трагедия.
Канчельскис, Аршавин, Смертин (обсуждаемо)
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Serge Vendino
Ответ Птюч, Ёж.
на ум приходит только Канчельскис))
А Аршавин?
+1
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Gustav Forsberg
Ответ Олег Акимов
Билялетдинов неплохо в Эвертоне попылил, Погребняк в Штуттгарте
да даже магистр локомоций Булыкин
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Птюч, Ёж.
Ответ N N
Жирков уж какой игрок был! Талант! И то в Челси не заиграл, потерялся и в РФ вернулся. Сейчас и близко нет таких. Какая там Европа им?... Если только медиаклубы какие, если они там есть.))
ну там травма у него была вроде, а потом в Челси все же офигенная конкуренция.
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Птюч, Ёж.
Ответ Ola BP
Его не отпустил Гинер. После этого бразилец и начал карнавалить. Если тебе сложно в это поверить, то всегда вспоминай, что ЦСКА не продали ЧАЛОВА за 30млн в Кристал Пэлас.
я не верю в легенду про Чалова. Тем более про 30 млн за него.
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Ola BP
Ответ Птюч, Ёж.
ну так почему никто не купил его? Юра про это намекает.
Его не отпустил Гинер.
После этого бразилец и начал карнавалить.
Если тебе сложно в это поверить, то всегда вспоминай, что ЦСКА не продали ЧАЛОВА за 30млн в Кристал Пэлас.
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Вячеслав Максименко
Ответ DAVID19-91
Гинер за него конскую оплату попросил, а доверия к игрокам из РФ как не было, так и нет. Клубы решили посмотреть пару сезонов на него, а он сдулся , подхватив типичную бразильскую болезнь - отсутствие мотивации. Хотя талант у него был несомненно мирового уровня. Тот же Вагнер Лав мог стать топовым бомбардиром в Европе. Ничем не хуже Руни, как по мне он был
Вагнер поехал в Монако, но уже было поздно.
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Marcus-light
Ответ DanielCarvalho
Насчёт Российских игроков не знаю, но после финала кубка УЕФА, Карвалью спокойно мог ехать играть за любой клуб в Европе, топище игрок был.
Не за любой. У него было недостаточно игр за сборную для АПЛ, в Ла Лиге лимит на легионеров, а для Серии А он был слишком тактически безграмотен.
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vdvbill.e1.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Ненахов
Да, плохо мы ещё воспитываем нашу молодежь!
Цитата 1966 года
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Мукунку хороший
Ответ charly_54
А в других странах этого как будто бы нет?))))
Есть..везде.. но у наших буратин с буханием и зажиганием,вообще без шансов..
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Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Паспортист получает 2 ляма евро в год,в условном Дженоа ему дадут лям в год,кто согласиться на понижении зарплаты?а рассуждать о перспективах получать 10,уехав из Дженоа в Ювентус - это лишь сказки.
Сколько игроков остаются у разбитого корыта после такого?да процентов 95,а остальные поднимаются вверх и рубят по 10-20млн.
Если адекватно рассуждать,какой смысл паспортисту уезжать в европу?тут денег наваливают,первый парень на деревне,родной язык и комфорт.
Если бы паспортистам платили как в Лудогорце,очевидно что надо ехать за большей ЗП в Европу.
+1
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N N
Жирков уж какой игрок был! Талант! И то в Челси не заиграл, потерялся и в РФ вернулся. Сейчас и близко нет таких. Какая там Европа им?... Если только медиаклубы какие, если они там есть.))
+1
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Beriya
По делу разложил
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