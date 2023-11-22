Жирков об отъезде россиян в Европу: «Многие там в принципе и не нужны. Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, одного отправляли в «Барселону», другого – в «Реал», а конкретных предложений не было по факту»
Юрий Жирков скептически высказался об отъезде российских игроков в Европу.
«У Кузяева была мечта попробовать свои силы в Европе, вот он и поехал в «Гавр». Если у других игроков будут появляться стопроцентные предложения, то можно попробовать. Но так, чтобы все футболисты взяли и уехали… Многие там в принципе и не нужны.
Каждый сам выбирает, где ему комфортно играть. Но все зависит от предложения, без него все игроки не уедут. Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, другие турниры, то одного отправляли в «Барселону», другого – в «Реал», а по факту конкретных предложений не было. Может и сейчас нет.
Если тот же «Гавр» попадет в Лигу чемпионов, то Кузяев там будет играть. А если они будут внизу турнирной таблицы, то все равно есть шанс поиграть с такими командами, как «Пари Сан-Жермен», «Марсель». Но все зависит от задачи: кто-то хочет поиграть в Европе, кто-то – в России. Каждый решает сам», – сказал бывший футболист «Челси» и сборной России.
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олсо, в твоих примерах почти все легионеры, а оба россиянина (и сам Жирков) ушли в Европу не после клубов, а после сборной и Евро.
как и Головин после ЧМ, кстати.
напомни, когда там сборная планирует блеснуть на чемпионате хоть чего-нибудь ?
После этого бразилец и начал карнавалить.
Если тебе сложно в это поверить, то всегда вспоминай, что ЦСКА не продали ЧАЛОВА за 30млн в Кристал Пэлас.
Сколько игроков остаются у разбитого корыта после такого?да процентов 95,а остальные поднимаются вверх и рубят по 10-20млн.
Если адекватно рассуждать,какой смысл паспортисту уезжать в европу?тут денег наваливают,первый парень на деревне,родной язык и комфорт.
Если бы паспортистам платили как в Лудогорце,очевидно что надо ехать за большей ЗП в Европу.