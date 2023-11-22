Жирков об отъезде россиян в Европу: «Многие там в принципе и не нужны. Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, одного отправляли в «Барселону», другого – в «Реал», а конкретных предложений не было по факту»

Юрий Жирков скептически высказался об отъезде российских игроков в Европу.

«У Кузяева была мечта попробовать свои силы в , вот он и поехал в «Гавр». Если у других игроков будут появляться стопроцентные предложения, то можно попробовать. Но так, чтобы все футболисты взяли и уехали… Многие там в принципе и не нужны.

Каждый сам выбирает, где ему комфортно играть. Но все зависит от предложения, без него все игроки не уедут. Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, другие турниры, то одного отправляли в «Барселону», другого – в «Реал», а по факту конкретных предложений не было. Может и сейчас нет.

Если тот же « » попадет в чемпионов, то Кузяев там будет играть. А если они будут внизу турнирной таблицы, то все равно есть шанс поиграть с такими командами, как «Пари Сан-Жермен», « ». Но все зависит от задачи: кто-то хочет поиграть в Европе, кто-то – в России. Каждый решает сам», – сказал бывший футболист «Челси» и сборной России.

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