Эриксен пропустит месяц из-за травмы колена. У Хейлунда растяжение, но он может вернуться к концу ноября

Расмус Хейлунд и Кристиан Эриксен не сыграют за сборную Дании в ноябре.

Оба футболиста получили повреждения в матче « » с « » (1:0) в .

У 20-летнего форварда диагностировано мышечное растяжение. В клубе надеются, что он восстановится к концу ноября.

31-летний полузащитник выбыл на более продолжительный срок. Из-за травмы колена он может пропустить около месяца.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?