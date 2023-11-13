Эриксен пропустит месяц из-за травмы колена. У Хейлунда растяжение, но он может вернуться к концу ноября

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу травмы Лутон Кристиан Эриксен Здоровье Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд и Кристиан Эриксен не сыграют за сборную Дании в ноябре.

Оба футболиста получили повреждения в матче «Манчестер Юнайтед» с «Лутоном» (1:0) в АПЛ.

У 20-летнего форварда диагностировано мышечное растяжение. В клубе надеются, что он восстановится к концу ноября.

31-летний полузащитник выбыл на более продолжительный срок. Из-за травмы колена он может пропустить около месяца.

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8 комментариев

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dauren utd
где ещё получить травму если не с Лутоном.
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Трент Резнор
Долго держался в этот раз без травм
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Ksandvankneshas
Ответ Aleksey Yashin
И кто у МЮ будет в ЛЧ забивать?)
Да лан, конец ноября это как раз к 5-му туру ЛЧ. Перерыв на сборные ведь целых две недели. Другое дело, что МЮ проиграл все 3 матча в которых забивал Хойлунн – забавно, конечно, получается.
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Aleksey Yashin
И кто у МЮ будет в ЛЧ забивать?)
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Любезный Коссутий
Амрабат и Мак будут играть, значит. кто-то ж должен забивать вместо Рэшфорда и Антони.
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Может Тен Хаг сам ломает игроков на тренировках, что бы потом была отмазка ?))
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dauren utd
Ответ Aleksey Yashin
И кто у МЮ будет в ЛЧ забивать?)
мак томиней
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kaka10
Ответ Aleksey Yashin
И кто у МЮ будет в ЛЧ забивать?)
забавно, что выскочка Рашфорд уже не воспринимается как человек способный забивать
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