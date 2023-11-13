Эриксен пропустит месяц из-за травмы колена. У Хейлунда растяжение, но он может вернуться к концу ноября
Расмус Хейлунд и Кристиан Эриксен не сыграют за сборную Дании в ноябре.
Оба футболиста получили повреждения в матче «Манчестер Юнайтед» с «Лутоном» (1:0) в АПЛ.
У 20-летнего форварда диагностировано мышечное растяжение. В клубе надеются, что он восстановится к концу ноября.
31-летний полузащитник выбыл на более продолжительный срок. Из-за травмы колена он может пропустить около месяца.
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