Фанат Аргентины о драке на матче с Бразилией: «Полиция пришла, чтобы просто избить нас – пинали, били дубинками по голове, животу и спине, дети плакали. Ужасная организация привела к катастрофе»

Аргентинский фанат назвал причину стычки с полицией на матче против Бразилии.

на выезде обыграла Бразилию (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Матч начался с 27-минутной задержкой из-за столкновений фанатов с полицией.

Перед стартовым свистком, когда исполнялись национальные гимны стран, на одной из трибун «Мараканы», где не было разделения между фанатами хозяев и гостей, разгорелась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

«Все началось тогда, когда бразильцы пришли на нашу трибуну и попытались отобрать флаг Аргентины, чтобы повесить вместо него свой. Началась стычка, потому что бразильцы еще и стали бросаться оскорблениями. Организация матча была ужасной. Нас всех поместили на одну трибуну, из-за чего все оказались в одном месте – и бразильцы, и аргентинцы. Как будто это матч Премьер-лиги, где ничего не происходит. Естественно, это привело к катастрофе.

Мы с друзьями направились к месту стычки, чтобы разнять дерущихся, но вместо этого сами оказались вовлечены в драку. Следом пришла полиция и, даже не посмотрев на бразильцев, принялась бить нас дубинками. По голове, рукам, животу, спине – любому месту, в которое они только могли попасть. Они пинали нас, били. Дети плакали, кто-то пытался убежать в более безопасное место. Самое ужасное, что полиция пришла туда не для того, чтобы остановить драку, а просто для того, чтобы избить нас. Они били даже тех, кто пытался убежать. Двух моих друзей забрали в полицию, и я до сих пор не смог с ними связаться. Ужасно», – рассказал Мартин Муньос.

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