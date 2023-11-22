Германия повторила антирекорд 2018-го по поражениям за год, проведя на 2 матча меньше

Сборная Германии повторила антирекорд по числу поражений за год.

Вчера команда уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года.

Потерпев 6 поражений в 11 матчах в 2023-м, повторила свой антирекорд по количеству проигранных матчей за календарный год. Столько же поражений у команды было в 2018-м, но тогда Германия провела на два матча больше, чем в 2023-м.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?