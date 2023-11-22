Германия повторила антирекорд 2018-го по поражениям за год, проведя на 2 матча меньше
Сборная Германии повторила антирекорд по числу поражений за год.
Вчера команда уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года.
Потерпев 6 поражений в 11 матчах в 2023-м, Германия повторила свой антирекорд по количеству проигранных матчей за календарный год. Столько же поражений у команды было в 2018-м, но тогда Германия провела на два матча больше, чем в 2023-м.
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