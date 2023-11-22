Германия повторила антирекорд 2018-го по поражениям за год, проведя на 2 матча меньше

Теги Сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу рекорды товарищеские матчи (сборные) Юлиан Нагельсманн Футбол

Сборная Германии повторила антирекорд по числу поражений за год.

Вчера команда уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года.

Потерпев 6 поражений в 11 матчах в 2023-м, Германия повторила свой антирекорд по количеству проигранных матчей за календарный год. Столько же поражений у команды было в 2018-м, но тогда Германия провела на два матча больше, чем в 2023-м.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Cherchesov
Сколько разговоров было после ЧМ 2014 о том, что немецкая школа футбола перешла в системный идеал и чуть ли не каждый евро и мундиаль будут в призёрах. На деле же оказалось что много других факторов должно сойтись.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Кочешев
У Германии нет команды, только набор качественных футболистов. Вместо единого коллектива постоянные склоки и интриги. Сборную многие игроки воспринимают как дополнительную и неприятную нагрузку.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Cherchesov
Ответ rigobersong
Вообще оказалось поколение чокеров:) Выиграли 1 ЧМ за все это время, та же Испания использовала весь свой потенциал на максимум и даже сейчас побеждают в ЛН:))
Испания была хороша с 2008 по 2012. Удача тоже иногда сопутствовала им, как в пенальти с Италией 2008 и Португалией 2012, также в финале с Голландией где забей Роббен все могло быть иначе, но это не отменяет их заслуг и достижений.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий ВВАЙ
Ответ rigobersong
Вообще оказалось поколение чокеров:) Выиграли 1 ЧМ за все это время, та же Испания использовала весь свой потенциал на максимум и даже сейчас побеждают в ЛН:))
Так лидеры той команды почти все и закончили со сборной после ЧМ. Лам, Швайнштайгер, Мюллер, Клозе. Да даже Подольськи на ЧМ просто божил, несмотря на что 4 года перед этим шлялся по 2-3 дивизтонах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Алієв
Ответ rigobersong
Вообще оказалось поколение чокеров:) Выиграли 1 ЧМ за все это время, та же Испания использовала весь свой потенциал на максимум и даже сейчас побеждают в ЛН:))
Так Германия еще взяла Кубок Конфедераций
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
Германия - рекорд по поражениям
Испания - обезжиренный ватокат уже который год
Португалия - вынуждена будет ставить в основу 40-летнего криштика
Италия - кое-как в принципе отобрались на турнир
Голландия, Бельгия, Хорватия, Дания - шансы на победу примерно такие же, как у России

Может проще сразу провести досрочный финал между Францией и Англией?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Stanislav Cherchesov
Сколько разговоров было после ЧМ 2014 о том, что немецкая школа футбола перешла в системный идеал и чуть ли не каждый евро и мундиаль будут в призёрах. На деле же оказалось что много других факторов должно сойтись.
Вообще оказалось поколение чокеров:) Выиграли 1 ЧМ за все это время, та же Испания использовала весь свой потенциал на максимум и даже сейчас побеждают в ЛН:))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий