Сане извинился за удаление в матче с Австрией: «Хочется забыть этот вечер. Такого не должно случаться, нам предстоит большая работа, чтобы 2024-й стал успешным»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу дисквалификации товарищеские матчи (сборные) Лерой Сане соцсети Филипп Мвене Футбол

Лерой Сане извинился за красную карточку в матче с Австрией.

Сборная Германии уступила австрийцам в товарищеском матче (0:2), оставшись в меньшинстве в начале второго тайма. Сане получил прямую красную карточку после того, как толкнул двумя руками в лицо Филиппа Мвене после того, как тот сфолил на немце. Вингер получил удаление впервые в карьере – в своем 402-м матче.

«Вечер в Вене, который хочется забыть. В раздевалке я извинился перед товарищами по команде за свое поведение. При всех моих эмоциях и амбициях такого не должно случаться, особенно в нашей нынешней ситуации.

Я также приношу извинения нашим фанатам. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы 2024 год стал для нас успешным», – написал вингер «Баварии» и сборной Германии в твиттере.

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