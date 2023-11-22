Сане извинился за удаление в матче с Австрией: «Хочется забыть этот вечер. Такого не должно случаться, нам предстоит большая работа, чтобы 2024-й стал успешным»

Лерой Сане извинился за красную карточку в матче с Австрией.

уступила австрийцам в товарищеском матче (0:2), оставшись в меньшинстве в начале второго тайма. Сане получил прямую красную карточку после того, как толкнул двумя руками в лицо Филиппа Мвене после того, как тот сфолил на немце. Вингер получил удаление впервые в карьере – в своем 402-м матче.

«Вечер в , который хочется забыть. В раздевалке я извинился перед товарищами по команде за свое поведение. При всех моих эмоциях и амбициях такого не должно случаться, особенно в нашей нынешней ситуации.

Я также приношу извинения нашим фанатам. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы 2024 год стал для нас успешным», – написал вингер «Баварии» и сборной Германии в твиттере.

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