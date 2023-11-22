Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023-м. У сборной 3 победы за год

Теги Сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу Ханс-Дитер Флик товарищеские матчи (сборные) Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Германия неудачно провела 2023 год.

Вчера сборная Германии уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года.

Команда, которая не играла в квалификации Евро-2024, так как будет хозяйкой турнира, провела в 2023 году 11 товарищеских матчей. В них у Германии 3 победы, 2 ничьих и 6 поражений.

До сентября сборную Германии тренировал Ханси Флик. После его отставки команду возглавил Юлиан Нагельсманн, под руководством которого у немцев 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

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38 комментариев

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Young_Scout09
Ну причина понятна( мало уделяют проблемам лгбт… нужно больше повязок
+51
-15
+36
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Yaroslove
Ну у одной сборной перед домашним чемпионатом мира в 2018 году статистика была не лучше ))
+23
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+22
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RusSt
Всего лет 10 назад все писали какая крутая система выстроена в Германии и они будут штамповать звезд на потоке все время теперь. Оказалось в жизни не все так просто
+14
-2
+12
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rigobersong
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ушел Кроос - закончилась Германия.
Напомни как они с Тонькой на ЧМ-2018го сыграли?:))🤣🤣🤣
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rigobersong
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
C Тонькой выиграли 2014. Это там где Меся обкакался, и ему дали МВП, чтобы сильно не истерил))
Сфокусируйся, ведь ты сказал, что сборная закончилась когда он ушел, а после того как попал в просак, начал искать оправдание, т.е. воздухан получается:))
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Stewart D.
Нужно больше всяких мукок в составе и борьбы за лгбт🤡
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rdyabin@icloud.com
Причина в том, что эта сборная не про футбол. А про продвижение через себя «прогрессивных ценностей» и политических инициатив леваков, которые управляют Германией.
Пока другие сборные разбирают тактику на матч, они обсуждают, как им на радужном самолете залететь в Катар, как встать на колени перед блм, какой ширины будет радужная повязка у капитана, как им смотреть на флаг украины во время их гимна и тд.
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Bansly
Ответ rdyabin@icloud.com
Причина в том, что эта сборная не про футбол. А про продвижение через себя «прогрессивных ценностей» и политических инициатив леваков, которые управляют Германией. Пока другие сборные разбирают тактику на матч, они обсуждают, как им на радужном самолете залететь в Катар, как встать на колени перед блм, какой ширины будет радужная повязка у капитана, как им смотреть на флаг украины во время их гимна и тд.
Так и причины того почему ты до сих пор обдристанец - ровно те же). Слишком много думаешь о том что и как должны делать и думать другие))
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goshforever
Ответ RusSt
Всего лет 10 назад все писали какая крутая система выстроена в Германии и они будут штамповать звезд на потоке все время теперь. Оказалось в жизни не все так просто
Да, зализали тогда немцев журналисты, это факт. Укачало их медными трубами.
10 лет назад такой треш у немцев после смены поколений было тяжело представить, мне кажется. Просадка от супер-уровня была ожидаема, но не столь сильная же.
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Никита Алексеев
Можно смело заряжать ставку, что Германия провалится на предстоящем Евро
В 2005м тоже все говорили, что ничего хорошего Германию на домашнем ЧМ не ждёт
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Бене Гессерит
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А ты знаешь, Риго, что такое просак? Кстати 2014 это тот самый год, когда Реал взял Десиму, а Пуке разбил свой первый телевизор))
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rigobersong
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А ты знаешь, Риго, что такое просак? Кстати 2014 это тот самый год, когда Реал взял Десиму, а Пуке разбил свой первый телевизор))
Я еще раз тебе говорю, сфокусируйся:))
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che kaif
Линекер выходи со своей цитатой
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Кино Музыка
Как один зашквар может убить систему)
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Собиратель хаоса
А помните, как после 2014-го все восхищались немецкой системой? Что мол они реформировали детско-юношеский спорт и это дало плоды. Ну и? Где СИСТЕМА то?
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Боевой Бурят Путина
А еще в 2017-м на Кубке конфедераций казалось, что у немцев два равноценных состава и куча молодых талантов, которые проявят себя в ближайшие годы не хуже, чем чемпионы мира 2014.
Думаю, что не в последнюю очередь проблемы немецкой сборной идут от изменений в «Баварии», где в защите уже ни одного немца нет, да и в других линиях полно легов. В итоге нет той сыгранности как во времена, когда Нойер, Боатенг, Лам, Швайнштайгер, Кроос, Мюллер, Гетце играли за одну команду
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igornemo
Что то не так в датском королевстве)))
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stomatologbeatles
Во что превратилась моя любимая футбольная сборная????!!!((((((
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riverman1980
Думаю все дело в лимите, коррупции и несменяемой 20 лет Меркель.
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Birdman NBA
Ответ rigobersong
Я еще раз тебе говорю, сфокусируйся:))
это напомнило мне то мемное видео, гду у человека спрашивают про начала второй мировой, а он отвечает на все что угодно кроме поставленного вопроса
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Любезный Коссутий
вот еще одна сборная, которая сильно сдала, наряду с Бразилией. откровенно слабые поколения нынче в Германии и Бразилии.
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riverman1980
Ответ Собиратель хаоса
А помните, как после 2014-го все восхищались немецкой системой? Что мол они реформировали детско-юношеский спорт и это дало плоды. Ну и? Где СИСТЕМА то?
Да, тоже всегда с этого угораю: родится сильное поколение игроков и либералы на спортсе строчат десятки текстов, что это исключительно благодаря суперумным футбольным реформам. Потом приходит слабое поколение, но статей, что реформы провалились почему то нет )
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Zenith forever
Ответ Собиратель хаоса
А помните, как после 2014-го все восхищались немецкой системой? Что мол они реформировали детско-юношеский спорт и это дало плоды. Ну и? Где СИСТЕМА то?
Система в Локо переехала и там все развалила. Сейчас похоже ищет новые объекты приложения своих "реформ".
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Собака хаски в маске
Ответ Собиратель хаоса
А помните, как после 2014-го все восхищались немецкой системой? Что мол они реформировали детско-юношеский спорт и это дало плоды. Ну и? Где СИСТЕМА то?
система до этого давала игроков,не?
главное не перепутать систему и единичный взлет (например сборную Исландии)
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goshforever
Ответ Ришад Хайруллин
так у них всегда была мощная сборная,щас деграднули
Период в районе ЧМ-1998 и особенно Евро-2000 для немцев был тоже весьма тяжелым и неудачным. Их тогда изрядно хоронили. Сейчас это уже подзабылось за счет серии громких побед
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Gustav Forsberg
Ответ RusSt
Всего лет 10 назад все писали какая крутая система выстроена в Германии и они будут штамповать звезд на потоке все время теперь. Оказалось в жизни не все так просто
оказалось, что система не реформировалась и не шла в ногу со временем.
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Сергей Сорока
Ответ RusSt
Всего лет 10 назад все писали какая крутая система выстроена в Германии и они будут штамповать звезд на потоке все время теперь. Оказалось в жизни не все так просто
Так суть в том, что звёзд-то штампуют. Проблема разве что с крайними защитниками и центрфорвардами, но с последними проблема вообще у всех. Состав у немцев уж точно не слабее, чем у Испании или Италии.
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Никита Алексеев
Можно смело заряжать ставку, что Германия провалится на предстоящем Евро
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