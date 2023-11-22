Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023-м. У сборной 3 победы за год
Германия неудачно провела 2023 год.
Вчера сборная Германии уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года.
Команда, которая не играла в квалификации Евро-2024, так как будет хозяйкой турнира, провела в 2023 году 11 товарищеских матчей. В них у Германии 3 победы, 2 ничьих и 6 поражений.
До сентября сборную Германии тренировал Ханси Флик. После его отставки команду возглавил Юлиан Нагельсманн, под руководством которого у немцев 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.
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Пока другие сборные разбирают тактику на матч, они обсуждают, как им на радужном самолете залететь в Катар, как встать на колени перед блм, какой ширины будет радужная повязка у капитана, как им смотреть на флаг украины во время их гимна и тд.
10 лет назад такой треш у немцев после смены поколений было тяжело представить, мне кажется. Просадка от супер-уровня была ожидаема, но не столь сильная же.
Думаю, что не в последнюю очередь проблемы немецкой сборной идут от изменений в «Баварии», где в защите уже ни одного немца нет, да и в других линиях полно легов. В итоге нет той сыгранности как во времена, когда Нойер, Боатенг, Лам, Швайнштайгер, Кроос, Мюллер, Гетце играли за одну команду
главное не перепутать систему и единичный взлет (например сборную Исландии)