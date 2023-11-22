Германия неудачно провела 2023 год.

Вчера сборная уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года.

Команда, которая не играла в квалификации , так как будет хозяйкой турнира, провела в 2023 году 11 товарищеских матчей. В них у Германии 3 победы, 2 ничьих и 6 поражений.

До сентября сборную Германии тренировал . После его отставки команду возглавил , под руководством которого у немцев 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

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