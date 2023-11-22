Диниз о 0:1 от Аргентины: «Бразилия была гораздо ближе к победе, результат несправедлив. У них не было моментов – только угловой»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Фернандо Диниз Футбол

Фернандо Диниз считает, что Аргентина не заслужила победу в матче с Бразилией (1:0).

– Играли две сборные с традициями, это очень сильные команды. И хоть число ударов было примерно одинаковым, Бразилия создала куда больше опасных моментов. У Аргентины не было шансов – только единственный момент на угловом, когда мы ошиблись позиционно, и Отаменди забил. У нас были моменты в контратаках, не хватило последнего паса и завершения.

Мы были гораздо ближе к победе, чем Аргентина. Считаю результат довольно несправедливым.

– Это лучшая игра сборной Бразилии при вас?

– Сложно назвать ее лучшей. Против Боливии команда сыграла очень хорошо. Но нужно учитывать уровень соперника, Аргентина подошла к матчу с большой уверенностью, являясь действующим чемпионом мира. Они победили на чемпионате мира менее года назад.

Учитывая все обстоятельства, это был если не лучший, то один из лучших наших матчей, – сказал тренер сборной Бразилии.

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7 комментариев

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Simplicissimus
Имхо от Бразилии на сегодня и осталась только сборная традиций, которые могут создавать моменты. Лоска в составе нет, главная звезда так и не засияла и теперь светит над пустыней, да они ниже своей планки не рухнут, но и в небе парить этой команде не дано.
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Zenith forever
Ответ Konstantin Frolov
Дурак какой-то этот Диниз
Согласен, пригласил бы он в сборную Дугласа Сантоса, Малкома, Родригао и Вендела с Клаудиньо и вынесли бы аргов, а если бы еще позвал Ренана - то вообще.
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