Нагельсманн о 6 поражениях Германии в 2023-м: «На тренировках мы единое целое, после свистка – бойцы-одиночки. Впереди просто невероятный объем работы»

Юлиан Нагельсманн высказался о неудачных результатах Германии.

Вчера команда уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года. Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023 году.

– Нам предстоит большая работа. Сейчас нужно смириться с ситуацией. Нужно признать, что впереди – просто невероятный объем работы. На всех позициях. Тренеры должны это принять, игроки – тоже.

– Неужели команда не понимает, что поставлено на карту?

– Не думаю, что дело в том, что игроки не понимают. Мы не играем свободно. На тренировках мы единое целое, но после свистка на поле появляются бойцы-одиночки, – сказал тренер сборной Германии.

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