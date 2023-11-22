Нагельсманн о 6 поражениях Германии в 2023-м: «На тренировках мы единое целое, после свистка – бойцы-одиночки. Впереди просто невероятный объем работы»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался о неудачных результатах Германии.

Вчера команда уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года. Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023 году.

– Нам предстоит большая работа. Сейчас нужно смириться с ситуацией. Нужно признать, что впереди – просто невероятный объем работы. На всех позициях. Тренеры должны это принять, игроки – тоже.

– Неужели команда не понимает, что поставлено на карту?

– Не думаю, что дело в том, что игроки не понимают. Мы не играем свободно. На тренировках мы единое целое, но после свистка на поле появляются бойцы-одиночки, – сказал тренер сборной Германии.

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15 комментариев

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Кино Музыка
А еще есть курсы по разнообразию...
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Леонид Матросов
А он хоть в футбол то играл?
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Pavelaznaurov
Чеканить небось не умеет….
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Xm.md
Ответ Вова Пупкин
4-х кратные чемпионы мира! Что с футболом происходит?
Странное заявление.
Интервалы между событиями не один сезон, чтобы расценивать количество званий ЧМ как что-то существенное для текущего состава сборной
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Bayern Munich Mia San Mia
С такими защитниками сборной Германии ничего не светит.
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Peter Parker
эти бойцы еще до стартового свистка вышли на поле надув в трусы, грустно и больно видеть такой сборную, из-за которой я и полюбил футбол.
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13ыйРычагЛапорты
Он не виноват что у Германии сейчас поколение бездарей. А натурализованные турки арабы и негры не тащат.
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Master Slova
думаю им пора возвращать Лёва
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snegoviq
На тренировках ты Лев Толстой, а на играх...
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Иван Алейников
Ответ Леонид Матросов
А он хоть в футбол то играл?
Со Слуцким
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