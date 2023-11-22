Нагельсманн о 6 поражениях Германии в 2023-м: «На тренировках мы единое целое, после свистка – бойцы-одиночки. Впереди просто невероятный объем работы»
Юлиан Нагельсманн высказался о неудачных результатах Германии.
Вчера команда уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года. Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023 году.
– Нам предстоит большая работа. Сейчас нужно смириться с ситуацией. Нужно признать, что впереди – просто невероятный объем работы. На всех позициях. Тренеры должны это принять, игроки – тоже.
– Неужели команда не понимает, что поставлено на карту?
– Не думаю, что дело в том, что игроки не понимают. Мы не играем свободно. На тренировках мы единое целое, но после свистка на поле появляются бойцы-одиночки, – сказал тренер сборной Германии.
Сане ударил соперника в товарняке. Мгновенная красная
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Интервалы между событиями не один сезон, чтобы расценивать количество званий ЧМ как что-то существенное для текущего состава сборной