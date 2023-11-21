Маттеус о Хавертце в роли защитника: «Нельзя постоянно задействовать в обороне одного из лучших атакующих игроков Германии последних лет. Это еще и пощечина тем, кто играл на фланге до этого»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Лотар Маттеус Арсенал Юлиан Нагельсманн Кай Хавертц Футбол

Лотар Маттеус считает, что Кай Хавертц не должен играть в защите.

Полузащитник сборной Германии, представляющий «Арсенал», впервые вышел на позиции левого крайнего защитника в товарищеском матче против сборной Турции (2:3), в котором отметился забитым голом.

После матча главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсманн заявил, что намерен задействовать Хавертца на этой позиции в дальнейшем.

«Хавертц очень талантлив, но его наигрывали не на этой позиции, а в нападении и, прежде всего, в центре. Я понимаю, что тренер сборной хотел поэкспериментировать, но я надеюсь, что этого больше не повторится, даже несмотря на то, что Хавертц был одним из лучших игроков в матче против Турции.

Если хочется сохранить его качества в команде, нужно найти место, где он сможет показать тот экстра-класс, который он отчасти показал на последнем чемпионате мира.

Решение использовать одного из лучших немецких игроков атаки последних лет на позиции крайнего защитника не может быть постоянным. Это еще и пощечина тем, кто играл там до этого, даже если недавно на левом фланге обороны были проблемы», – написал бывший игрок сборной Германии в колонке на Sky Sports.

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4 комментария

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QWertY
Вот поэтому Германия и в шопе, потому что у них Хаверц один из лучших атакующих игроков😂
+9
-2
+7
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igls54
Пока Кай в защите, никто и близко не подойдет
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Bayern Munich
Почему Рауму не дают шанс?
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RealJon
варианты у них Госенс, Раум и Гюнтер.
Често говоря, последние годы латераляи стали посредственными у всех. Топовых, во всем мире палцам можно считать
Просто посмотрите на Бразилию напр., от Марсело и Дани до кого-то там?!
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