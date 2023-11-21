Нагельсманн о свисте турецких фанатов в Берлине: «Было неприятно. Полезнее поддерживать свою команду, чем вредить сопернику»
Юлиан Нагельсманн недоволен свистом турецких болельщиков в Берлине.
В субботу сборная Германии уступила команде Турции в товарищеском матче (2:3). Игру в Берлине посетили 72 592 зрителя.
В ходе разминки немецкую команду громко освистали. По ходу матча несколько десятков тысяч зрителей, поддерживавших Турцию, вели себя более громко, чем болельщики сборной Германии.
«Было не очень приятно, что нас освистывали. Я в принципе не считаю, что это хорошо.
Для моей команды будет полезнее, если я буду болеть за нее, а не вредить сопернику», – сказал главный тренер сборной Германии.
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