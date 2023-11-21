Нагельсманн о свисте турецких фанатов в Берлине: «Было неприятно. Полезнее поддерживать свою команду, чем вредить сопернику»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Турции по футболу болельщики товарищеские матчи (сборные) Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн недоволен свистом турецких болельщиков в Берлине.

В субботу сборная Германии уступила команде Турции в товарищеском матче (2:3). Игру в Берлине посетили 72 592 зрителя.

В ходе разминки немецкую команду громко освистали. По ходу матча несколько десятков тысяч зрителей, поддерживавших Турцию, вели себя более громко, чем болельщики сборной Германии.

«Было не очень приятно, что нас освистывали. Я в принципе не считаю, что это хорошо.

Для моей команды будет полезнее, если я буду болеть за нее, а не вредить сопернику», – сказал главный тренер сборной Германии.

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3 комментария

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Born is the King
Походу ему не сказали. Стадион как раз таки поддерживал своих
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Умелец_Мэнни
Турки могут быть гражданами Германии и освистывать как раз своих)
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