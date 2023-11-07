Постекоглу о ВАР: «Авторитет судей постоянно снижается, нельзя сказать, что они контролируют ход игры. Мне это не нравится, но я старик, кричащий на облака»

Эндж Постекоглу высказался о роли ВАР в современном футболе.

Вчера « » уступил «Челси» со счетом 1:4. В ходе игры были отменены 5 голов, а два игрока «шпор» получили красные карточки.

«В какой-то момент мы должны смириться с решением судьи. Эта постоянная эрозия авторитета судей – вот к чему приведет игра: у них не будет никакого авторитета, он будет уменьшаться, и мы будем находиться под контролем человека, который находится в нескольких милях отсюда и смотрит на экран телевизора».

О том, был ли в его карьере более сумасшедший матч

«Нет, но я думаю, что это станет нормой. Именно к этому и движется игра. Я думаю, что, к сожалению, именно так нам отныне придется смотреть футбол и участвовать в нем. Я уже говорил раньше, что мне это не нравится. Мне не нравится стоять без дела, мне не нравится бездействие в ожидании решений.

Но я знаю, что в этом вопросе я нахожусь в тупике. За свои 26 лет [работы тренером] я всегда был готов принять решение судьи – хорошее, плохое или иное. В моей карьере было несколько потрясений, а кое-что шло по-моему. Но я мирился с этим, потому что просто хотел играть.

Но когда мы каждую неделю жалуемся на решения, именно такие ситуации и будут происходить. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, и даже после этого мы все равно недовольны.

Что это значит? Это означает, что мы будем видеть, как люди просто стоят [в ожидании решения ВАР]. Я просто думаю, что это умаляет авторитет судьи. Нельзя сказать, что судья сейчас контролирует ход игры – это не так. Контроль находится за пределами поля, но именно так сейчас и проходит игра, нужно принять это и попытаться справиться с этим.

Я понимаю технологию определения гола. Это простой вопрос – технологию ввели, и никто на нее не жаловался. Но поиски утопии, где в игре нет неправильных решений... Ее нет и никогда не будет.

Но это путь, по которому все хотят идти. Отчасти это происходит из-за того, что мы все жалуемся на принятые решения каждую неделю. В этом нет ничего нового, но в прошлом мы с этим справлялись. Мы не видели необходимости в чудодейственном средстве.

Чего я хочу, так это того, чтобы лучшие судьи всегда были квалифицированы для работы на матчах, но в наши дни судьям очень трудно выполнять свои обязанности. Их авторитет постоянно снижается.

Я вырос, боясь судей как полицейских. Я человек старой закалки, я из ушедшей эпохи. Мне просто нравится чистота игры, но отчасти это моя проблема. Я должен принять это и найти способ работать с этим, но это идет вразрез со всем, чего я хочу от своей команды.

Я хочу, чтобы моя команда играла в быстрый, атакующий футбол. Если мы получим красную карточку и пенальти в свои ворота, что с того? Нужно смириться с этим и начать сначала. Но теперь мы должны постоять две минуты, чтобы понять, был ли кто-то вне игры или нет.

Пусть решение принимает лайнсмен. Помните, когда-то сомнения судьи были преимуществом для нападающего? Мы все жили с этим. Игра не рухнула. Но я старик, кричащий на облака», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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