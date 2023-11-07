Постекоглу о ВАР: «Авторитет судей постоянно снижается, нельзя сказать, что они контролируют ход игры. Мне это не нравится, но я старик, кричащий на облака»

Теги премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм видеоповторы Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу высказался о роли ВАР в современном футболе.

Вчера «Тоттенхэм» уступил «Челси» со счетом 1:4. В ходе игры были отменены 5 голов, а два игрока «шпор» получили красные карточки. 

«В какой-то момент мы должны смириться с решением судьи. Эта постоянная эрозия авторитета судей – вот к чему приведет игра: у них не будет никакого авторитета, он будет уменьшаться, и мы будем находиться под контролем человека, который находится в нескольких милях отсюда и смотрит на экран телевизора».

 О том, был ли в его карьере более сумасшедший матч

«Нет, но я думаю, что это станет нормой. Именно к этому и движется игра. Я думаю, что, к сожалению, именно так нам отныне придется смотреть футбол и участвовать в нем. Я уже говорил раньше, что мне это не нравится. Мне не нравится стоять без дела, мне не нравится бездействие в ожидании решений.

Но я знаю, что в этом вопросе я нахожусь в тупике. За свои 26 лет [работы тренером] я всегда был готов принять решение судьи – хорошее, плохое или иное. В моей карьере было несколько потрясений, а кое-что шло по-моему. Но я мирился с этим, потому что просто хотел играть.

Но когда мы каждую неделю жалуемся на решения, именно такие ситуации и будут происходить. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, и даже после этого мы все равно недовольны.

Что это значит? Это означает, что мы будем видеть, как люди просто стоят [в ожидании решения ВАР]. Я просто думаю, что это умаляет авторитет судьи. Нельзя сказать, что судья сейчас контролирует ход игры – это не так. Контроль находится за пределами поля, но именно так сейчас и проходит игра, нужно принять это и попытаться справиться с этим.

Я понимаю технологию определения гола. Это простой вопрос – технологию ввели, и никто на нее не жаловался. Но поиски утопии, где в игре нет неправильных решений... Ее нет и никогда не будет.

Но это путь, по которому все хотят идти. Отчасти это происходит из-за того, что мы все жалуемся на принятые решения каждую неделю. В этом нет ничего нового, но в прошлом мы с этим справлялись. Мы не видели необходимости в чудодейственном средстве.

Чего я хочу, так это того, чтобы лучшие судьи всегда были квалифицированы для работы на матчах, но в наши дни судьям очень трудно выполнять свои обязанности. Их авторитет постоянно снижается.

Я вырос, боясь судей как полицейских. Я человек старой закалки, я из ушедшей эпохи. Мне просто нравится чистота игры, но отчасти это моя проблема. Я должен принять это и найти способ работать с этим, но это идет вразрез со всем, чего я хочу от своей команды.

Я хочу, чтобы моя команда играла в быстрый, атакующий футбол. Если мы получим красную карточку и пенальти в свои ворота, что с того? Нужно смириться с этим и начать сначала. Но теперь мы должны постоять две минуты, чтобы понять, был ли кто-то вне игры или нет.

Пусть решение принимает лайнсмен. Помните, когда-то сомнения судьи были преимуществом для нападающего? Мы все жили с этим. Игра не рухнула. Но я старик, кричащий на облака», – сказал главный тренер «Тоттенхэма». 

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7 комментариев

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Yri Yrov
когда происходил беспредел с Ливерпулем ты молчал в облака
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Клирик
Хорошие мысли и изложение интересное, нормальный мужик.
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Nick Dovgo
в данном кейсе есть сразу несколько моментов: то что ТТХ вышли какими-то "перегретыми" на матч, давление на судей из за предыдущих проблем, реакция клубов. правила и контроль за их соблюдением, а так же за судейством должен быть упорядочен. ВАР имеет положительные свойства, но не решает всех проблем. если принять единые стандарты, которые будут работать, нравится это кому-то или нет, это поможет. иначе сезон превратится в дурдом, а качество судейства и количество ошибок возрастет
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Alon Raven
Ответ Yri Yrov
когда происходил беспредел с Ливерпулем ты молчал в облака
Ну он же не говорит, что пенальти не правильный. Наоборот говорит, что получили и ладно, идём дальше, ибо это их стиль игры.
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Noxxx Leon
Ответ Yri Yrov
когда происходил беспредел с Ливерпулем ты молчал в облака
Да ты задрал со своим Ливерпулем, он тогда вообще ничего не сказал про них и примерно повторил то что было и сейчас - мол я принимаю решение судей и сейчас также сказал и плюсы и минусы
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GowardRork
Ответ Yri Yrov
когда происходил беспредел с Ливерпулем ты молчал в облака
А ты уверен, что он молчал??
Может прежде чем гадить в комменты сначала поинтересоваться что он говорил?
А говорил он то же самое, что ему не нравится ВАР.

https://www.championat.com/football/news-5262410-trener-tottenhema-postekoglu-ne-byl-poklonnikom-var-s-teh-por-kak-on-poyavilsya.html
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