«Рэмсдейл слишком хорош, чтобы быть вторым номером. Он вратарь топ-уровня, нет никаких сомнений». Симэн о голкипере «Арсенала»

Дэвид Симэн недоволен положением Аарона Рэмсдейла в «Арсенале».

«Если он не будет играть [в « »], это повлияет на его положение [в сборной Англии]. Аарон очень стремится стать вратарем сборной Англии к следующему лету – ему нужно играть.

Если Аарон выйдет на поле в эти выходные, значит, он не сыграет в следующем матче – тогда мы узнаем, кто для Микеля [ ] номер один.

Для Аарона это нехорошо. Нет никаких сомнений в том, что он вратарь топ-уровня. Думаю, [покидать «Арсенал»] в январе было бы слишком рано.

Следующий матч после выходных даст нам много ответов. Судя по тому, что говорил Микель, когда приглашал Райю и рассуждал о ротации вратарей в матчах – что я все еще нахожу немного странным, – придется подождать. Аарон слишком хорош, чтобы быть вторым номером, это точно», – сказал бывший голкипер «Арсенала».

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