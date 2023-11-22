«Рэмсдейл слишком хорош, чтобы быть вторым номером. Он вратарь топ-уровня, нет никаких сомнений». Симэн о голкипере «Арсенала»
Дэвид Симэн недоволен положением Аарона Рэмсдейла в «Арсенале».
«Если он не будет играть [в «Арсенале»], это повлияет на его положение [в сборной Англии]. Аарон очень стремится стать вратарем сборной Англии к следующему лету – ему нужно играть.
Если Аарон выйдет на поле в эти выходные, значит, он не сыграет в следующем матче – тогда мы узнаем, кто для Микеля [Артеты] номер один.
Для Аарона это нехорошо. Нет никаких сомнений в том, что он вратарь топ-уровня. Думаю, [покидать «Арсенал»] в январе было бы слишком рано.
Следующий матч после выходных даст нам много ответов. Судя по тому, что говорил Микель, когда приглашал Райю и рассуждал о ротации вратарей в матчах – что я все еще нахожу немного странным, – придется подождать. Аарон слишком хорош, чтобы быть вторым номером, это точно», – сказал бывший голкипер «Арсенала».
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Это - реальные топ вратари, а Рамс даже не Поуп ни разу
Посадили на лавку брита-вратаря.
Может на пользу ему пойдёт,пусть прогрессирует.
Райя в каждом матче почти чудит,будут шансы отвоевать место в основе.
Когда Артета посчитает нужным,поставит.
Пусть не забывает,Артета его и привёл в клуб.
Так и сидел бы в Шеффилде,возможно…