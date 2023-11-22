«Рэмсдейл слишком хорош, чтобы быть вторым номером. Он вратарь топ-уровня, нет никаких сомнений». Симэн о голкипере «Арсенала»

Теги Микель Артета Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Дэвид Симэн Давид Райя Аарон Рэмсдейл Футбол

Дэвид Симэн недоволен положением Аарона Рэмсдейла в «Арсенале».

«Если он не будет играть [в «Арсенале»], это повлияет на его положение [в сборной Англии]. Аарон очень стремится стать вратарем сборной Англии к следующему лету – ему нужно играть.

Если Аарон выйдет на поле в эти выходные, значит, он не сыграет в следующем матче – тогда мы узнаем, кто для Микеля [Артеты] номер один.

Для Аарона это нехорошо. Нет никаких сомнений в том, что он вратарь топ-уровня. Думаю, [покидать «Арсенал»] в январе было бы слишком рано.

Следующий матч после выходных даст нам много ответов. Судя по тому, что говорил Микель, когда приглашал Райю и рассуждал о ротации вратарей в матчах – что я все еще нахожу немного странным, – придется подождать. Аарон слишком хорош, чтобы быть вторым номером, это точно», – сказал бывший голкипер «Арсенала».

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4 комментария

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ta-tosha
Он просто хороший вратарь, но никак не топ уровня. Невозможно его представить альтернативой Алисона, Штегена или Куртуа с компанией Меньянов, Нойеров и Доннарум с Облаками.
Это - реальные топ вратари, а Рамс даже не Поуп ни разу
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ta-tosha
Ответ Микель Венгер
именно поэтому про Поупа фанаты Касла подшучивают, мол, реальный поп на воротах смотрелся бы лучше. конечно, аргумент так себе, но Рамс не настолько плох, каким вы его себе представляете
А я и не говорю, что он плох. Просто он не топ вратарь, Артета сам себе не идиот
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Доминатор3000
Трагедия…
Посадили на лавку брита-вратаря.
Может на пользу ему пойдёт,пусть прогрессирует.
Райя в каждом матче почти чудит,будут шансы отвоевать место в основе.
Когда Артета посчитает нужным,поставит.
Пусть не забывает,Артета его и привёл в клуб.
Так и сидел бы в Шеффилде,возможно…
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Микель Венгер
Ответ ta-tosha
Он просто хороший вратарь, но никак не топ уровня. Невозможно его представить альтернативой Алисона, Штегена или Куртуа с компанией Меньянов, Нойеров и Доннарум с Облаками. Это - реальные топ вратари, а Рамс даже не Поуп ни разу
именно поэтому про Поупа фанаты Касла подшучивают, мол, реальный поп на воротах смотрелся бы лучше. конечно, аргумент так себе, но Рамс не настолько плох, каким вы его себе представляете
+1
-1
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