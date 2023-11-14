Отец Рэмсдейла: «Райя – основной вратарь «Арсенала», а Аарон будет играть в кубках, но никто ему об этом не сказал. Решение принято, но сделано это неправильно. Аарон перестал улыбаться»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Давид Райя Аарон Рэмсдейл Футбол

Отец Аарона Рэмсдейла считает, что Микель Артета некрасиво поступил с его сыном.

«Аарон будет играть в кубках, а Давид Райя будет основным голкипером, если ничего не случится – вроде травмы или удаления.

Аарону придется мириться с этим, и он смирился, хотя никто ему об этом не сообщил. Вообще никто. Дайте парню шанс, ради бога!

Решение принято, несмотря на то, что сделано это было, с моей точки зрения, неправильно, и об этом можно поговорить.

Аарон утратил ту улыбку, которая появлялась, когда он держал в руках мяч. И это тяжело. По-настоящему тяжело видеть его в таком положении, а все мы ему говорим, чтобы он продолжал улыбаться», – сказал Ник Рэмсдейл в эфире YouTube-канала Highbury Squad.

Рэмсдейл о потере места в старте «Арсенала»: «Страдаю из-за этого. Но мы с Райей хорошо работаем вместе, он поддерживает меня»

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16 комментариев

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crazy_elky
Если перестал улыбаться, расскажи ему шутейку какую нибудь.
+23
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Morning Again
Райя не безупречный голкипер, но нельзя сказать, что и Рэмсдейл играл без ошибок. Чисто статистически Райя выглядит более предпочтительным вариантом на позицию голкипера. Все что нужно Аарону на данный момент - это упорно трудится над улучшением слабых аспектов своей игры и ждать своего шанса. Уверен, что у него будет не один шанс на протяжении сезона.
+12
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+12
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окечуква
Есть такая штука как конкуренция. Рамсдэйлу никто не мешает ее выиграть у Райи. Почему-то не верится в принципиальную предвзятость Артеты по отношению к бриту. Скорее всего, Райя больше подходит под игровую модель нынешнего Арсенала. А слова папы выглядят как нытье.
+5
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Антонио Мартынов
Еще пару матчей таких же веселых выдаст Райя и Аарон будет снова улыбаться
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Милдронат Бромантанов
В кубке лиги уже наигрался, получив трёшку от Вэст Хэма.
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Трент Резнор
Верните Аарону улыбку…
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Alex Nevzorov
Через 15 лет: «улыбка Рэмсдейла. Где она сейчас?»
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United_LP
Никнейм "улыбка Аарона" будет?
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Антон Фалафель
Ну сам же говорил, што не может концентрироваться на весь матч. С хренали тогда хныукать.
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Олег910
А зачем сильной команде игрок, который не может сосредоточиться на своей работе? Он же сам признался, что витает в облаках во время игры. Логично, что его убирают куда подальше.
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Den
так его работа не улыбаться, а ворота защищать
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ВРвпопа оапоапо
Ответ crazy_elky
Если перестал улыбаться, расскажи ему шутейку какую нибудь.
Например шутку о дельных советах от крейзи_елки
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crazy_elky
Ответ ВРвпопа оапоапо
Например шутку о дельных советах от крейзи_елки
Рэмсдейл послушает и не улыбнется. Потому что в моих дельных советах нет шуток!
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ВРвпопа оапоапо
Ответ crazy_elky
Рэмсдейл послушает и не улыбнется. Потому что в моих дельных советах нет шуток!
Хахахахах, годно
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deadjoker
Ответ Morning Again
Райя не безупречный голкипер, но нельзя сказать, что и Рэмсдейл играл без ошибок. Чисто статистически Райя выглядит более предпочтительным вариантом на позицию голкипера. Все что нужно Аарону на данный момент - это упорно трудится над улучшением слабых аспектов своей игры и ждать своего шанса. Уверен, что у него будет не один шанс на протяжении сезона.
Проще уж найти другую команду. Смысл ему сидеть без шанса. В интер через годик самое оно.
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