Отец Рэмсдейла: «Райя – основной вратарь «Арсенала», а Аарон будет играть в кубках, но никто ему об этом не сказал. Решение принято, но сделано это неправильно. Аарон перестал улыбаться»
Отец Аарона Рэмсдейла считает, что Микель Артета некрасиво поступил с его сыном.
«Аарон будет играть в кубках, а Давид Райя будет основным голкипером, если ничего не случится – вроде травмы или удаления.
Аарону придется мириться с этим, и он смирился, хотя никто ему об этом не сообщил. Вообще никто. Дайте парню шанс, ради бога!
Решение принято, несмотря на то, что сделано это было, с моей точки зрения, неправильно, и об этом можно поговорить.
Аарон утратил ту улыбку, которая появлялась, когда он держал в руках мяч. И это тяжело. По-настоящему тяжело видеть его в таком положении, а все мы ему говорим, чтобы он продолжал улыбаться», – сказал Ник Рэмсдейл в эфире YouTube-канала Highbury Squad.
Рэмсдейл о потере места в старте «Арсенала»: «Страдаю из-за этого. Но мы с Райей хорошо работаем вместе, он поддерживает меня»
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