Аарон Рэмсдейл: «Я не могу сосредоточиться на футболе на 90 минут. Общаюсь с фанатами, если кто-то оскорбляет – развернусь и отвечу. 2-3 минуты – и я снова в игре»
Аарон Рэмсдейл признался, что испытывает проблемы с концентрацией во время игры.
«Если попросить меня сосредоточиться на футболе в течение 90 минут, мне конец. Я не смогу этого сделать.
Поэтому я общаюсь с фанатами и подпеваю их зарядам. Если кто-то оскорбляет меня, я развернусь и отвечу.
После двух-трех минут такого безумия – снова к игре. Я снова могу сосредоточиться на 10-15 минут. Следующее, о чем я думаю – это приближающийся перерыв», – сказал вратарь «Арсенала» в беседе с Ианом Райтом в подкасте Behind The Game.
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