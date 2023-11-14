Аарон Рэмсдейл: «Я не могу сосредоточиться на футболе на 90 минут. Общаюсь с фанатами, если кто-то оскорбляет – развернусь и отвечу. 2-3 минуты – и я снова в игре»

Теги премьер-лига Англия Арсенал болельщики Иан Райт Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл признался, что испытывает проблемы с концентрацией во время игры.

«Если попросить меня сосредоточиться на футболе в течение 90 минут, мне конец. Я не смогу этого сделать.

Поэтому я общаюсь с фанатами и подпеваю их зарядам. Если кто-то оскорбляет меня, я развернусь и отвечу.

После двух-трех минут такого безумия – снова к игре. Я снова могу сосредоточиться на 10-15 минут. Следующее, о чем я думаю – это приближающийся перерыв», – сказал вратарь «Арсенала» в беседе с Ианом Райтом в подкасте Behind The Game.

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5 комментариев

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Morning Again
Эти слова Рэмсдейла больше раскрывают суть вратарского решения Артеты
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Roman_ello
Парень сам себе закончил карьеру в большом футболе этими словами. Привет ссылка в Суонси, Мидлсбро и прочие в аренду
+4
-2
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Буратино55
Слабый вратарь
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My Channels To Watch
Парень, да что ты вообще делаешь тогда в АПЛ? Надо идти в любительские дивизионы и там болтать и агриться на всех. А потом в пабчике пивасик с ними бахать
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