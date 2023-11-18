Шакира получила «Латинскую Грэмми» за дисс на Пике. Приз за «Песню года» ей вручил Рамос в Севилье

Теги Барселона Севилья Серхио Рамос Жерар Пике Ла Лига Шакира музыка Футбол

Шакира получила «Латинскую Грэмми» за песню о расставании с Жераром Пике.

В начале января 2023 года колумбийская певица выпустила дисс-трек с аргентинским диджеем Bizarrap, в котором были такие слова об экс-защитнике «Барселоны»: «Ты променял «Феррари» на «Рено». Такая волчица, как я, не для таких, как ты».

Музыкальная премия Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи в этом году впервые прошла за пределами США – в Севилье.

Три награды, включая «Песню года», получила Шакира. Два из трех призов ей вручал защитник «Севильи», бывший капитан «Реала», Серхио Рамос.

Напомним, Шакира после расставания с Пике вместе с их двумя сыновьями уехала из Барселоны в Майами.

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7 комментариев

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T622222
Ну типа Феррари 1977 года выпуска
+8
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benjamin92
Нормально хайпанула на разводе. Бузова и Тарасов на максималках
+8
0
+8
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ФБК бот
Нормально Серега троллит теннисиста
+3
0
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badmaestro
Ответ T622222
Ну типа Феррари 1977 года выпуска
Винтаж!
+2
-1
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James Franc
Рамос селеб оказывается)
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Cruel Snake
Рамос всегда готов постебаться над Пике. Только предложи
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kupezz
Пока Шакира пишет по песни, получает Гремми и не может успокоиться, Пике спокойно чилит с новыми тёлками и на Рено они точно не похожи, скорее на Ламборгини) Да и пофигу ему на все эти разговоры, чел заработал много денег, завоевал много трофеев, вошёл в историю и сейчас просто кайфует и наслаждается жизнью.
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