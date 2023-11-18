Шакира получила «Латинскую Грэмми» за дисс на Пике. Приз за «Песню года» ей вручил Рамос в Севилье

Шакира получила «Латинскую Грэмми» за песню о расставании с Жераром Пике.

В начале января 2023 года колумбийская певица выпустила дисс-трек с аргентинским диджеем Bizarrap, в котором были такие слова об экс-защитнике «Барселоны»: «Ты променял «Феррари» на «Рено». Такая волчица, как я, не для таких, как ты».

Музыкальная премия Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи в этом году впервые прошла за пределами США – в Севилье.

Три награды, включая «Песню года», получила Шакира. Два из трех призов ей вручал защитник «Севильи», бывший капитан «Реала», .

Напомним, Шакира после расставания с Пике вместе с их двумя сыновьями уехала из Барселоны в Майами.

«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне

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