«Бавария» попытается подписать Пальинью в январе, несмотря на продление контракта с «Фулхэмом»

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» попытается подписать Пальинью в январе.

По данным Фабрицио Романо, мюнхенцы намерены предпринять попытку, даже несмотря на вчерашнее продление контракта футболиста с «Фулхэмом».

Считается, что новый контракт был подписан для того, чтобы повысить зарплату Пальиньи.

Перед закрытием летнего трансферного окна португалец был близок к переходу в «Баварию» и даже прошел медосмотр, однако в итоге «Фулхэм» его не отпустил, не найдя замену.

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