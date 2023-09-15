«Бавария» попытается подписать Пальинью в январе, несмотря на продление контракта с «Фулхэмом»

«Бавария» попытается подписать Пальинью в январе.

По данным , мюнхенцы намерены предпринять попытку, даже несмотря на вчерашнее продление контракта футболиста с « ».

Считается, что новый контракт был подписан для того, чтобы повысить зарплату .

Перед закрытием летнего трансферного окна португалец был близок к переходу в «Баварию» и даже прошел медосмотр, однако в итоге «Фулхэм» его не отпустил, не найдя замену.

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