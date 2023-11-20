У Ким Мин Чжэ украли рисоварку при переезде после трансфера в «Баварию».

Как сообщает Sport Bild, рисоварка пропала во время разгрузки вещей при переезде в новый дом после перехода защитника в «Баварию» из «Наполи» прошедшим летом. Предположительно устройство, оставленное на тротуаре среди других вещей, унес один из прохожих.

Сообщается, что агент Ким Мин Чжэ привез футболисту новую рисоварку из Южной Кореи взамен утраченной.

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