У Ким Мин Чжэ украли рисоварку при переезде. Агент защитника «Баварии» привез ему новое устройство из Южной Кореи
У Ким Мин Чжэ украли рисоварку при переезде после трансфера в «Баварию».
Как сообщает Sport Bild, рисоварка пропала во время разгрузки вещей при переезде в новый дом после перехода защитника в «Баварию» из «Наполи» прошедшим летом. Предположительно устройство, оставленное на тротуаре среди других вещей, унес один из прохожих.
Сообщается, что агент Ким Мин Чжэ привез футболисту новую рисоварку из Южной Кореи взамен утраченной.
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P.S. давно видел где-то похожий коммент, заимствую)
1-ый стереотип -- все корейцы либо Паки, либо Кимы ( это две самые распространенные корескикие фамилии)
2-ой -- рис и юго-восточная Азия
3-ой -- все корейцы обожают фильм ’ Паразиты’ . Кстати две семьи главных героев этой кинокартины носят фамилии Пак и Ким
того, кто из редакторов это опубликовал, выгнал бы на мороз навсегда!!!
В СССР это не приветсвовалось, официально оставляли первую часть из трех.
Ну а так европка и ворьё - синонимы. Разгружая вещи, надо смотреть в оба. Украсть по-мелкому там не считается чем-то зазорным, поэтому даже полиции на это пофиг - мороки много, фиг найдёшь, проще штрафовать за что-нибудь.