У Ким Мин Чжэ украли рисоварку при переезде. Агент защитника «Баварии» привез ему новое устройство из Южной Кореи

Теги Бавария Сборная Южной Кореи по футболу бундеслига Германия серия А Италия происшествия Наполи Ким Мин Чжэ Питание Футбол

У Ким Мин Чжэ украли рисоварку при переезде после трансфера в «Баварию».

Как сообщает Sport Bild, рисоварка пропала во время разгрузки вещей при переезде в новый дом после перехода защитника в «Баварию» из «Наполи» прошедшим летом. Предположительно устройство, оставленное на тротуаре среди других вещей, унес один из прохожих.

Сообщается, что агент Ким Мин Чжэ привез футболисту новую рисоварку из Южной Кореи взамен утраченной.

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24 комментария

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Fona
Существует более стереотипная новость?
+41
-2
+39
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Я люблю картошку
Не, ну это рисизм
P.S. давно видел где-то похожий коммент, заимствую)
+17
0
+17
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Spaten
Червонец давай, рисоварку покупать буду!
+7
0
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DonBrazzo
Ответ Fona
Существует более стереотипная новость?
Про собаку
+7
0
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Леван Мкртчян
Ответ Fona
Существует более стереотипная новость?
Да. Если бы рисоварку у Кима украл Пак ( Дже Сун) в кинотеатре на премьере " Паразитов"

1-ый стереотип -- все корейцы либо Паки, либо Кимы ( это две самые распространенные корескикие фамилии)

2-ой -- рис и юго-восточная Азия

3-ой -- все корейцы обожают фильм ’ Паразиты’ . Кстати две семьи главных героев этой кинокартины носят фамилии Пак и Ким
+7
0
+7
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romanisti89
Требую на главную эту новость, плюс статьи через пару лет : "рисоварка Кин Мин Же, где она сейчас"
+6
0
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elkiro
Рисоварку и собаку
+5
-1
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Strike36
Ответ Я люблю картошку
Не, ну это рисизм P.S. давно видел где-то похожий коммент, заимствую)
Не, ну это лайк
+3
0
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Balt
Ответ Forte Live
Что человеческое может быть у этих людей?!
Тоже любят рис?
+3
-1
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.ru
а не надо было хлеборезкой щёлкать...
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savik-A.M.
Германия так " загнила" что там уже и рисоварку не достать , пришлось с Кореи через весь мир тащить ?)))
+1
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Forte Live
Что человеческое может быть у этих людей?!
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Н.Ф.
Самое ценное украли, нелюди.
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Александр Васильев
Это лучшая спортивная новость сайта в этом году!)
того, кто из редакторов это опубликовал, выгнал бы на мороз навсегда!!!
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Семён Жуйло
Фотку, что ли выложили, что за рисоварка такая уникальная.
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porosenochek
В рисоварке была заначка...
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Рустам Назиров
Ответ Fona
Существует более стереотипная новость?
Например, если бы украли собаку.
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Александр Васильев
Ответ Fona
Существует более стереотипная новость?
Швайнштайгер требует вернуть сорт колбасок с его именем, чтобы напомнить о себе)
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Евгений Стреблянский
Ответ Леван Мкртчян
Да. Если бы рисоварку у Кима украл Пак ( Дже Сун) в кинотеатре на премьере " Паразитов" 1-ый стереотип -- все корейцы либо Паки, либо Кимы ( это две самые распространенные корескикие фамилии) 2-ой -- рис и юго-восточная Азия 3-ой -- все корейцы обожают фильм ’ Паразиты’ . Кстати две семьи главных героев этой кинокартины носят фамилии Пак и Ким
У нас на Сахалине корейцев много, большинство фамилий действительно начинаются на Ким(чаще всего) и Пак(вариант - Бак). Цой, наверное, на третьем месте. Полное имя, как известно, тройное, Ким Чен Ир не даст соврать.
В СССР это не приветсвовалось, официально оставляли первую часть из трех.
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Фан Рубина
Неудивительно, у воришки не было агента, который бы мог привести в его захолустье настоящую южнокорейскую рисоварку. Поэтому Ким Мин Чжэ невольно сам стал таким агентом для воришки, но это не проблема, потому что у него агент как раз есть и без рисоварки он не останется.

Ну а так европка и ворьё - синонимы. Разгружая вещи, надо смотреть в оба. Украсть по-мелкому там не считается чем-то зазорным, поэтому даже полиции на это пофиг - мороки много, фиг найдёшь, проще штрафовать за что-нибудь.
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Andreir888
Я как-то там же пакет из дьютика с коньяком и виски оставил около входа в гостиницу. Тем временем из неё выходила толпа китайских туристов, а я помогал друзьям разгружать сумки и чемоданы из машины. Когда вспомнил про пакет, ему уже приделали ноги...Друзья до сих пор добрым словом вспоминают🤷‍♂️🤣
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Forte Live
Ответ Balt
Тоже любят рис?
Ночь темна и дует ветер, Крупа размокла под дождём Пусана.
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