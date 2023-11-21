За сексуальное насилие над своей дочкой к 2,5 года лишения свободы приговорен экс-хавбек «Аякса» и «Севильи» Улида

Бывший хавбек «Аякса» и «Севильи» осужден за сексуальное насилие над ребенком.

Как передает De Telegraaf, Тарик Улида приговорен в к двум с половиной годам лишения свободы. В 2011 году уроженец Амстердама забрался в постель к собственной дочке, приставал к ней и дотрагивался до интимных мест, в связи с чем против него и было выдвинуто обвинение.

Отбыв наказание, мужчина будет находиться под надзором еще 4 года и 2 месяца, а после этого ему на протяжении 10 лет будет запрещено посещать Испанию. Также введен запрет на посещение ближайшего окружения его дочери.

Приговор обжалованию не подлежит.

Улида выступал за « » с 1992 по 1995 год и выиграл с командой чемпионат (дважды), Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Нидерландов. В «Севилье» он играл с 1995-го по 1998-й. Карьеру футболист завершил в 2004 году, когда ему было 30 лет.

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