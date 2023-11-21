За сексуальное насилие над своей дочкой к 2,5 года лишения свободы приговорен экс-хавбек «Аякса» и «Севильи» Улида

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Севилья Ла Лига происшествия Футбол

Бывший хавбек «Аякса» и «Севильи» осужден за сексуальное насилие над ребенком.

Как передает De Telegraaf, Тарик Улида приговорен в Испании к двум с половиной годам лишения свободы. В 2011 году уроженец Амстердама забрался в постель к собственной дочке, приставал к ней и дотрагивался до интимных мест, в связи с чем против него и было выдвинуто обвинение.

Отбыв наказание, мужчина будет находиться под надзором еще 4 года и 2 месяца, а после этого ему на протяжении 10 лет будет запрещено посещать Испанию. Также введен запрет на посещение ближайшего окружения его дочери.

Приговор обжалованию не подлежит.

Улида выступал за «Аякс» с 1992 по 1995 год и выиграл с командой чемпионат (дважды), Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Нидерландов. В «Севилье» он играл с 1995-го по 1998-й. Карьеру футболист завершил в 2004 году, когда ему было 30 лет.

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18 комментариев

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Андерлехт Брюггевич
каким нужно быть животным, чтобы совершить такое? кто-нибудь помнит этого улиду в качестве игрока?
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Андерлехт Брюггевич
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
к тебе, видимо, тоже приставали
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Любезный Коссутий
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
психические проблемы явно у тебя. твой перманентный интерес к Роналду и зацикленность на паховой области, довольно подозрительны.
+5
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TaR
Это писец просто
+3
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DonaldBrashear 2.0
В 2011 году уроженец Амстердама забрался в постель к собственной дочке, приставал к ней и дотрагивался до интимных мест, в связи с чем против него и было выдвинуто обвинение.

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Приговор вынесен только сейчас был, интересно какие там были улики?

я не говорю, что он не виновен, но все же, просто интересно. Слова дочери против его слов?
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Алексей Ненахов
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Очередной раз ты подтвердил свою омерзительность
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rigobersong
Комментарий удален пользователем
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Eziiko
Как можно быть,таким отцом.....Ужас просто,врагу не пожелаешь.
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Имя Фамилия
куплю глаза которые не читали это😐
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FilinMD
2.5? Маловато
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Kirkorofff
Всего два года??
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2nq7wq95fh
Ответ Андерлехт Брюггевич
каким нужно быть животным, чтобы совершить такое? кто-нибудь помнит этого улиду в качестве игрока?
Тут можно что угодно ожидать, возможно мать дочери и дочка решили так слить его, типо обвинив в этом, в любом случае в моей голове не укладывается что отец способен сделать что-то подобное с дочерью, не вообразима
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Phowner Biring
Ответ Андерлехт Брюггевич
каким нужно быть животным, чтобы совершить такое? кто-нибудь помнит этого улиду в качестве игрока?
Скорее всего шиза, если преступления супер тяжёлые
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Пенс
странно, что в резюме нет бчк. Хотя есть аякс, а эт уже о многом говорит.
не та новость для шуток
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bjpz8u53uu
Ответ Пенс
странно, что в резюме нет бчк. Хотя есть аякс, а эт уже о многом говорит.
🤡🖕🏻
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