Изидор про Головина: «Один из лучших атакующих хавбеков Лиги 1. Волшебный игрок, потрясающий, может делать с мячом что пожелает. Ему по силам уйти на повышение»
Вильзон Изидор считает, что Александру Головину по силам перейти в топ-клуб.
«Разумеется, я слежу за Лигой 1, видел, что «Монако» очень-очень здорово стартовал в сезоне. У команды новый тренер, пришли новые игроки. Надеюсь, они смогут побороться за еврокубки – в прошлом сезоне попасть туда им не удалось.
И надеюсь увидеть их в топ-3 команд по итогам французского чемпионата, это был бы очень хороший результат для них.
Головин – волшебный футболист, потрясающий, техничный, который может делать с мячом все, что пожелает. А сейчас он начал еще и забивать много мячей!
Саша – отличный парень, веселый, но при этом настоящий работяга. Я желаю ему наколотить множество голов в этом сезоне и отдать кучу результативных передач.
Александр – один из лучших атакующих полузащитников Лиги 1, я в этом уверен. Сейчас он показывает очень качественный футбол в «Монако», и фанаты монегасков хотят, чтобы он остался. Но если он сможет уйти куда-нибудь на повышение, то я пожелаю ему большой удачи! Не сомневаюсь, что ему это по силам», – заявил форвард «Зенита», ранее выступавший за «Монако».
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Безусловно заслуженно, но с чего это..