Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей» стартует в Саранске

26 ноября 2023 года на территории Футбольно-легкоатлетического манежа г. Саранск будет дан старт всероссийскому детскому футбольному фестивалю «Чемпионат Победителей».

В фестивале принимают участие воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров, дети из неполных и неблагополучных семей.

Отдельной категорией детей, которые являются гостями и участниками фестиваля – это дети с ОВЗ. Для них будет специально проводится «Звездный матч».

Фестиваль объединит 10 российских регионов и в каждом из них станет ярким праздником для детей, увлеченных футболом, но в настоящее время оказавшихся в

трудных жизненных ситуациях.

В первом мероприятии в рамках всероссийского фестиваля, который состоится в Саранске, на футбольное поле выйдут восемь детских команд из республики Мордовия.

В празднике футбола примут участие детские команды из Республики Мордовия и Пензенской области.

Церемония открытия запланирована на 11 утра, когда дети и почетные гости вместе объявят о начале фестиваля, а легендарный футбольный тренер Олег Иванович Романцев правильно настроит детей на футбол.

После церемонии открытия, юных футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти» развлекательная программа и многое другое.

Кульминацией фестиваля будет гала-матч, где каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим чемпионом, сразившись с командой профессиональных футболистов.

В состав команды профессиональных футболистов войдут такие звезды советского и российского футбола, как Александр Мостовой, Евгений Алдонин и Дмитрий Сычев.

Более подробная информация о фестивале представлена на официальном сайте.