Игорь Егоров о судьях из Саудовской Аравии и Катара в РПЛ: «Это арбитры третьего света. Лучше бы верблюдов в зоопарк пригласили»

Игорь Егоров оценил решение пригласить судей из Саудовской Аравии и Катара в РПЛ.

«Судьи из Саудовской Аравии и Катара — это арбитры третьего света. Не знаю, какие матчи они будут обслуживать и что. Будут эти судьи разговаривать с нашими игроками на карабахском языке. А на каком им еще разговаривать? Наши футболисты разве все знают тот же английский?

Лучше бы они верблюдов в зоопарк пригласили! Наверное, решили снять напряжение с российских арбитров в каких-то матчах. Это не первая попытка выйти замуж, когда-то уже приглашали иностранцев.

Удивлюсь ли, если поставят катарского судью на матч уровня «Спартак» — «Зенит»? Я в этой стране за 55 лет наудивлялся столько, что мне уже удивляться не приходится. Если все делать на ******** [отвали], то надо вообще пригласить судью с Берега Слоновой Кости или с Мавритании, или откуда-то еще. Понимаете, к чему мы идем?!

Так понимаю, Мажич сказал: раз хотите иностранцев, не верите своим, то вот вам иностранцы, пожалуйста, вы же платите бабки и заказываете музыку», — сказал бывший арбитр ФИФА.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?