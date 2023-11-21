Хавбек «Краснодара» Черников о фразе Миллера «Лев прыгнул, Бык отскочил»: «Прочитал и улыбнулся. Вообще никак не воспринял»

Александр Черников оценил реакцию Алексея Миллера на матч «Зенит» – «Краснодар».

После игры 15-го тура Мир (1:1) председатель правления «Газпрома» заявил: «Лев прыгнул, Бык отскочил».

«Я прочитал и улыбнулся. У каждого свое мнение, каждый может высказываться. Вообще никак не воспринял», — сказал полузащитник « ».

После 1-го круга «быки» опережают « » в таблице на 2 очка.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?