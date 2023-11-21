Хвича близок к продлению контракта с «Наполи» до 2028-го с зарплатой 4 млн евро
Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи» до 2028 года.
Зарплата 22-летнего вингера сборной Грузии составит 4 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.
В соглашение могут включить опцию продления до 2029 года.
Действующий договор Хвичи с «Наполи» рассчитан до июня 2027-го.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А то знаем мы этих итальянцев)
А то в Италии подоходный налог для богачей - 43%
Вот ей богу, какая тебе разница сколько получает зобнин?
Ему надо было отказаться, что бы такие , как ты ему респект кинули?
Сам бы отказался бы от таких денег?
Можешь не отвечать, такие завистливые люди, как правило самые жадные.
Будь проще, чел