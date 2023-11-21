Хвича близок к продлению контракта с «Наполи» до 2028-го с зарплатой 4 млн евро

Теги серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи» до 2028 года.

Зарплата 22-летнего вингера сборной Грузии составит 4 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

В соглашение могут включить опцию продления до 2029 года.

Действующий договор Хвичи с «Наполи» рассчитан до июня 2027-го.

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20 комментариев

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Милдронат Бромантанов
Ромка Зобнин получает почти столько же и уже давно, бгг
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xmoro
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Откуда уверенность, что мог бы ? Играть в Серии А намного легче, чем в АПЛ. Можно так перейти на условные 15 и кроме них ничего не получить в плане футбола. В Наполи у него все хорошо, надо оставаться. От добра добра не ищут. Да и команда у них в целом сохранилась вопреки ожиданиям крупной распродажи после чемпионства
Саллах мог бы быть королем в Роме, а стал лишь звездой мирового масштаба в Ливерпуле.
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ QWertY
Станет королем Неаполя получая 4 млн в год. А мог бы пылить в АПЛ за условные 15)
Откуда уверенность, что мог бы ? Играть в Серии А намного легче, чем в АПЛ. Можно так перейти на условные 15 и кроме них ничего не получить в плане футбола. В Наполи у него все хорошо, надо оставаться. От добра добра не ищут. Да и команда у них в целом сохранилась вопреки ожиданиям крупной распродажи после чемпионства
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QWertY
Станет королем Неаполя получая 4 млн в год. А мог бы пылить в АПЛ за условные 15)
+6
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T622222
Зарплата занижена и он заслужил больше
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И здесь и там
Ответ QWertY
Станет королем Неаполя получая 4 млн в год. А мог бы пылить в АПЛ за условные 15)
не мог бы. Наполи как мафия - из этого клуба сложно уйти, даже Осимхена не отпускают. Хвичу если и продадут, то не скоро, поэтому грузин и решил продлить контракт с увеличением зп в 4 раза
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ТТД Бубнова
Ответ Proper Chels
А там точно в конвертах бонусы не заносят? А то знаем мы этих итальянцев)
Судя по последним новостям, что бы как то выжить на эти копейки, они там ставки ставят )
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Proper Chels
А там точно в конвертах бонусы не заносят?
А то знаем мы этих итальянцев)
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sashka.loker
4 млн до уплаты налогов или после?
А то в Италии подоходный налог для богачей - 43%
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Подкат Мальдини
Ответ rigobersong
Так Спартак этот Наполи 2 матча рожей в газон возил:))
Не этот спартак и не нынешний наполи
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ xmoro
Саллах мог бы быть королем в Роме, а стал лишь звездой мирового масштаба в Ливерпуле.
Только Салах перешёл в Ливерпуль уже зрелым игроком и имел за спиной 3 года в Серии А. До этого у него кстати в более юном возрасте был неудачный опыт в Челси
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QWertY
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Откуда уверенность, что мог бы ? Играть в Серии А намного легче, чем в АПЛ. Можно так перейти на условные 15 и кроме них ничего не получить в плане футбола. В Наполи у него все хорошо, надо оставаться. От добра добра не ищут. Да и команда у них в целом сохранилась вопреки ожиданиям крупной распродажи после чемпионства
А че не мог бы? У Хвичи есть обусловленный хайп, многие клубы АПЛ были бы не прочь его видеть в своих рядах. А по поводу "что то получить в плане футбола" я ничего не писал, там от многих факторов все зависит. Но у футболеров короткая карьера, лучше уж хорошо заработать поиграв в АПЛ, чем оставаться в сером Неаполе без бабок и амбиций
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Милдронат Бромантанов
Ромка Зобнин получает почти столько же и уже давно, бгг
Чего такой душный?
Вот ей богу, какая тебе разница сколько получает зобнин?
Ему надо было отказаться, что бы такие , как ты ему респект кинули?
Сам бы отказался бы от таких денег?
Можешь не отвечать, такие завистливые люди, как правило самые жадные.
Будь проще, чел
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Ева Витебская
Ответ T622222
Зарплата занижена и он заслужил больше
совсем нищебродская ... с такими доходами ему московские и киевские девки давать не будут
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T622222
Ответ Ева Витебская
совсем нищебродская ... с такими доходами ему московские и киевские девки давать не будут
Как раз итальянки не будут, а наши всегда готовы да и ценник доступный )
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