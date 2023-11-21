Хвича близок к продлению контракта с «Наполи» до 2028-го с зарплатой 4 млн евро

близок к продлению контракта с « » до 2028 года.

Зарплата 22-летнего вингера сборной Грузии составит 4 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

В соглашение могут включить опцию продления до 2029 года.

Действующий договор Хвичи с «Наполи» рассчитан до июня 2027-го.

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