У Хвичи 5 голов за 4 последних матча Грузии. Вингер с 15 мячами делит 3-е место в списке бомбардиров сборной
Хвича Кварацхелия забил в 4-м матче сборной Грузии кряду.
Вингер сравнял счет на 10-й минуте игры со сборной Испании (1:1, первый тайм) в квалификации Евро-2024.
Начиная с 12 октября футболист, представляющий «Наполи», забил 5 голов за 4 матча в составе сборной Грузии, а также отдал один голевой пас. До сегодняшнего дня он отличился в играх с Таиландом (8:0), Кипром (4:0) и Шотландией (2:2).
Кварацхелия догнал Александра Иашвили в списке лучших бомбардиров национальной команды – с 15 голами они делят третье место. Выше только Темури Кецбая (17) и Шота Арвеладзе (27).
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Лицо тех, кто кричит, что он забивает только карликам и представлять не хочется.
Златан только один, он центр всего. Вот и Хвича тоже один, все знают его и как Хвичу и как Кварацхелию.
Как-то так, уважаемый философ)