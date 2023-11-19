У Хвичи 5 голов за 4 последних матча Грузии. Вингер с 15 мячами делит 3-е место в списке бомбардиров сборной

Хвича Кварацхелия забил в 4-м матче сборной Грузии кряду.

Вингер сравнял счет на 10-й минуте игры со сборной (1:1, первый тайм) в квалификации Евро-2024.

Начиная с 12 октября футболист, представляющий « », забил 5 голов за 4 матча в составе сборной Грузии, а также отдал один голевой пас. До сегодняшнего дня он отличился в играх с Таиландом (8:0), Кипром (4:0) и Шотландией (2:2).

догнал Александра Иашвили в списке лучших бомбардиров национальной команды – с 15 голами они делят третье место. Выше только (17) и (27).

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