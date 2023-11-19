У Хвичи 5 голов за 4 последних матча Грузии. Вингер с 15 мячами делит 3-е место в списке бомбардиров сборной

Теги Шота Арвеладзе серия А Италия Сборная Испании по футболу Наполи сборная Грузии по футболу Александр Иашвили Темури Кецбая квалификация Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия забил в 4-м матче сборной Грузии кряду.

Вингер сравнял счет на 10-й минуте игры со сборной Испании (1:1, первый тайм) в квалификации Евро-2024.

Начиная с 12 октября футболист, представляющий «Наполи», забил 5 голов за 4 матча в составе сборной Грузии, а также отдал один голевой пас. До сегодняшнего дня он отличился в играх с Таиландом (8:0), Кипром (4:0) и Шотландией (2:2).

Кварацхелия догнал Александра Иашвили в списке лучших бомбардиров национальной команды – с 15 голами они делят третье место. Выше только Темури Кецбая (17) и Шота Арвеладзе (27).

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4 комментария

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Фут.Боль
Обойдет всех и будет первым бомбардиром сборной.
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Упасть бы ниц и ницше
мужики, а почему его фамилию не публикуют? она слишком сложна или слишком страшна?
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Альтависта
Хвича снова забивает Испании, как и 2 года назад.
Лицо тех, кто кричит, что он забивает только карликам и представлять не хочется.
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green-white-blue
Ответ Упасть бы ниц и ницше
мужики, а почему его фамилию не публикуют? она слишком сложна или слишком страшна?
Здесь как с Ибрагимовичем. Можно писать фамилию, а можно просто - Златан.
Златан только один, он центр всего. Вот и Хвича тоже один, все знают его и как Хвичу и как Кварацхелию.
Как-то так, уважаемый философ)
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