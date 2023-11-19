«Хвича интересен «Барсе», «Реалу», «Баварии». Играть за такие команды – мечта любого». Тренер Грузии Саньоль о вингере «Наполи»

Вилли Саньоль заявил, что Хвича Кварацхелия интересен крупнейшим клубам мира.

« играет за « », топ-клуб, но и гигантам футбола мира он тоже интересен, таким как « », « », « ».

Играть за такие команды – мечта любого. Все футболисты надеются однажды надеть футболку такой команды и завоевать значимые трофеи», – сказал главный тренер сборной Грузии.

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