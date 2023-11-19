«Хвича интересен «Барсе», «Реалу», «Баварии». Играть за такие команды – мечта любого». Тренер Грузии Саньоль о вингере «Наполи»

Теги Бавария Вилли Саньоль бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Наполи сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Футбол

Вилли Саньоль заявил, что Хвича Кварацхелия интересен крупнейшим клубам мира.

«Кварацхелия играет за «Наполи», топ-клуб, но и гигантам футбола мира он тоже интересен, таким как «Барселона», «Реал Мадрид», «Бавария».

Играть за такие команды – мечта любого. Все футболисты надеются однажды надеть футболку такой команды и завоевать значимые трофеи», – сказал главный тренер сборной Грузии.

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15 комментариев

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predMBAPPE
положи секса-трик, позвони Лапорта, скажи готов играть за бесплатно и ты в Барсе!😎👍
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Yri Yrov
особо не слежу за ним, а где он играет, в реале это винисиус насколько я разглядел матч один
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Flow market Victor Mercedes
Гави сломался, пц!
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Fatony
Ответ vammuteli
Как раз физически он сильно прибавил.Даже если посмотреть на фото даже годичной давности и сейчас большие изменения.А падает он потому что по статистике на нем фолят больше всех.И говорить что лучший игрок серии А не потянет ПЛ не совсем корректно
лучший игрок серии А? Когда он там последний раз забил, не напомнишь?
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lovec23
Ответ vammuteli
Как раз физически он сильно прибавил.Даже если посмотреть на фото даже годичной давности и сейчас большие изменения.А падает он потому что по статистике на нем фолят больше всех.И говорить что лучший игрок серии А не потянет ПЛ не совсем корректно
Прибавил я не спорю . Только интенсивность в лигах разная и уровень борьбы выше на много в АПЛ . Я высказал только свое мнение , даже специалисты ошибаются , а я простой болельщик
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Claudio_ Caniggia
Сдешним писателям это неведомо. Так просто, печатают что взбредёт. Таким мутели точно во вред пойдёт.
Могли бы и не выражаться, господин представитель мутелистана
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Ответ Fatony
лучший игрок серии А? Когда он там последний раз забил, не напомнишь?
В жизни или на PlayStation?
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Ответ Claudio_ Caniggia
Гениос 77 не удержим. Какие там карвахали-марвахали нигвзис пхали
Ну да, неудержим, разорвал школьника у которого 4 ЗМ в 19 лет, просто зверь
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