«Хвича интересен «Барсе», «Реалу», «Баварии». Играть за такие команды – мечта любого». Тренер Грузии Саньоль о вингере «Наполи»
Вилли Саньоль заявил, что Хвича Кварацхелия интересен крупнейшим клубам мира.
«Кварацхелия играет за «Наполи», топ-клуб, но и гигантам футбола мира он тоже интересен, таким как «Барселона», «Реал Мадрид», «Бавария».
Играть за такие команды – мечта любого. Все футболисты надеются однажды надеть футболку такой команды и завоевать значимые трофеи», – сказал главный тренер сборной Грузии.
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