Дзагоев приостановил карьеру. Хавбек греческой «Ламии» не играет с ноября из-за травмы (Legalbet)

Теги высшая лига Греция Алан Дзагоев Ламия Футбол

Алан Дзагоев решил приостановить карьеру.

33-летний хавбек не играет с ноября из-за травмы, сообщает Legalbet со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Дзагоев сыграл за «Ламию» два матча в третьей декаде октября, проведя на поле в общей сложности 14 минут.

Россиянин перешел в греческий клуб свободным агентом в конце сентября.

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5 комментариев

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snowie
интересная статья, заметна любовь автора к дата, месяцам особенно 😂
+16
0
+16
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Bucefall
я не знаю кто еще хрустальней Дзаги. Марк Гонсалес может только
+12
0
+12
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bubareska
Пора заканчивать
+1
0
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arsenal.ave
С ноября какого года не уточнили
+1
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Джиза
А с Бакаевым что? Совсем про него не вспоминают. Хоть один матч отыграл?
+1
0
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