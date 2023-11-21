Дзагоев приостановил карьеру. Хавбек греческой «Ламии» не играет с ноября из-за травмы (Legalbet)

Алан Дзагоев решил приостановить карьеру.

33-летний хавбек не играет с ноября из-за травмы, сообщает Legalbet со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

сыграл за «Ламию» два матча в третьей декаде октября, проведя на поле в общей сложности 14 минут.

Россиянин перешел в греческий клуб свободным агентом в конце сентября.

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