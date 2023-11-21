Эдегор и Жезус смогут сыграть с «Брентфордом» в субботу. Хавбек пропустил последние 3 матча «Арсенала», форвард – месяц
Игроки «Арсенала» Мартин Эдегор и Габриэл Жезус восстановились от травм.
Эдегор пропустил последние три матча лондонцев из-за сотрясения мозга и проблем с бедром, а Жезус последний раз выходил на поле 24 октября.
Ожидается, что хавбек и форвард смогут сыграть в субботу в матче 13-го тура АПЛ с «Брентфордом».
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