Эдегор и Жезус смогут сыграть с «Брентфордом» в субботу. Хавбек пропустил последние 3 матча «Арсенала», форвард – месяц

Игроки «Арсенала» Мартин Эдегор и Габриэл Жезус восстановились от травм.

пропустил последние три матча лондонцев из-за сотрясения мозга и проблем с бедром, а последний раз выходил на поле 24 октября.

Ожидается, что хавбек и форвард смогут сыграть в субботу в матче 13-го тура с « ».

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