Маттеус о Беллингеме: «В «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии». В Дортмунде Джуд был лидером, это большая нагрузка, а у мадридцев есть еще 7-8 игроков схожего уровня»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лотар Маттеус Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Лотар Маттеус сравнил роль Джуда Беллингема в «Реале» и в «Боруссии».

«Я немного удивлен тем, сколько голов он забил. Он играет немного иначе. В дортмундской «Боруссии» он был лидером, это большая нагрузка для его юного возраста. [Другие команды могли бы сказать:] «Если выключить Беллингема, «Дортмунд» был бы готов лишь наполовину».

Но в «Реале», помимо Беллингема, есть еще семь или восемь игроков схожего с Беллингемом уровня, хотя и в ином плане. Так что, возможно, в «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии», потому что товарищи по команде облегчают задачу», – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.

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1 комментарий

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corazón blanco
Тем не менее он на фоне других уже легендарных игроков Мадрида в 20 лет пришел, не затерялся и какой уровень игры демонстрирует. А это на мой взгляд куда сложнее, чем быть первым парнем на деревне. Не хотел обидеть болельщиков Дортмунда.
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