Маттеус о Беллингеме: «В «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии». В Дортмунде Джуд был лидером, это большая нагрузка, а у мадридцев есть еще 7-8 игроков схожего уровня»
Лотар Маттеус сравнил роль Джуда Беллингема в «Реале» и в «Боруссии».
«Я немного удивлен тем, сколько голов он забил. Он играет немного иначе. В дортмундской «Боруссии» он был лидером, это большая нагрузка для его юного возраста. [Другие команды могли бы сказать:] «Если выключить Беллингема, «Дортмунд» был бы готов лишь наполовину».
Но в «Реале», помимо Беллингема, есть еще семь или восемь игроков схожего с Беллингемом уровня, хотя и в ином плане. Так что, возможно, в «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии», потому что товарищи по команде облегчают задачу», – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
1 комментарий