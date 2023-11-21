Маттеус о Беллингеме: «В «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии». В Дортмунде Джуд был лидером, это большая нагрузка, а у мадридцев есть еще 7-8 игроков схожего уровня»

Лотар Маттеус сравнил роль Джуда Беллингема в «Реале» и в «Боруссии».

«Я немного удивлен тем, сколько голов он забил. Он играет немного иначе. В дортмундской « » он был лидером, это большая нагрузка для его юного возраста. [Другие команды могли бы сказать:] «Если выключить Беллингема, «Дортмунд» был бы готов лишь наполовину».

Но в «Реале», помимо Беллингема, есть еще семь или восемь игроков схожего с Беллингемом уровня, хотя и в ином плане. Так что, возможно, в « » ему легче играть, чем в «Боруссии», потому что товарищи по команде облегчают задачу», – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.

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