Варан считает, что «МЮ» может выиграть ЛЧ: «Мы способны конкурировать с лучшими клубами мира. Важна каждая деталь, но у нас качественная команда и хороший настрой»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан считает, что «МЮ» способен бороться за победу в Лиге чемпионов.

– Думаю, конкурентоспособность зависит от деталей, и чтобы выиграть турнир, нужна результативность.

В последнее время нам не хватает продуктивности – мы мало пропускаем, но нам нужно создавать больше моментов, чтобы забить. Такова реальность футбола на топ-уровне.

У нашей команды есть все необходимое, чтобы выигрывать соревнования. Мы должны двигаться вперед и совершенствоваться.

– Может ли «Юнайтед» выиграть турнир?

– Думаю, что да. У нас есть нужные качества. Конкурировать сложно, нужно уделять внимание каждой детали, но у нас качественная команда с хорошим настроем.

Нам нужно кое-что улучшить, начало сезона было не таким, как мы ожидали, но я все еще верю, что мы способны конкурировать с лучшими командами мира, – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

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27 комментариев

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rigobersong
Проникся инфоцыганской культурой МЮ:)
+43
-2
+41
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Алексей Ненахов
Вам в Чемпионшип не вылететь бы
+27
-3
+24
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#SharkTeam
Ответ rigobersong
Проникся инфоцыганской культурой МЮ:)
У депутата научился по ушам ездить
+16
-3
+13
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Никита Алексеев
Если только азиатскую, и то не факт, там уровень в одной лиге поднялся)
+14
-1
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Денис Давыдов
Начните с Кристал Пэлжс
+10
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Buba
🤣😂😁
+5
0
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Петр Пневский
11 мячей за 7 туров АПЛ - это мало пропускаем? Это еще не учитывая 4 мяча от Баварии в ЛЧ.
+4
0
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Stewart D.
ахахахах
+6
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Hi Hi
Он по контракту не мог что то иначе сказать
+6
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Chernoy
Уверен, что даже в раздевалке МЮ поржали
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Brassic
Варан в курсе, что для победы в любом турнире надо обыгрывать соперников? Он говорит МЮ мало пропускает - посмотри на разницу мячей в АПЛ и в ЛЧ , в обоих случаях она отрицательная, че за пустое балаболство? Иди тренируйся, а не языком чеши.
+2
0
+2
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Born is the King
Очень смелое интервью зная, что Кристал Пэлас и Брайтон не играют в ЛЧ
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АРТУР АЛИЕВ
Варан через пару месяцев: - «МЮ» может выиграть ЛЕ: «Мы способны конкурировать с лучшими клубами мира. Важна каждая деталь, но у нас качественная команда и хороший настрой»
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Кирилл Конопельченко
Я не понял, а про какое десятилетие он говорит?
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Вадим flanec
Для начала хотя бы в 5 лучших команд АПЛ попали.
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Мукунку хороший
Не шути так.. Вараша))
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Максим Черкашин
Рафаэль, давай хотя бы ты сезон целиком без травм проведёшь. А то и со сборной завязал, но и всё равно больше 20 матчей за сезон не проводишь.;))))))
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
😝
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Nariman Muradov
с перва нучитесь выиграть не топ команд, вы проиграете и туркам.
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Любезный Коссутий
сперва нужно обыграть Сарай и Копенгаген. начните с этого
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Altered Carbon
Братан Соболева
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Alex Slobodskikh
Сначала бы с Кристал Пэлас и Брайтоном конкурировать начать
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