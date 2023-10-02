Варан считает, что «МЮ» может выиграть ЛЧ: «Мы способны конкурировать с лучшими клубами мира. Важна каждая деталь, но у нас качественная команда и хороший настрой»
Рафаэль Варан считает, что «МЮ» способен бороться за победу в Лиге чемпионов.
– Думаю, конкурентоспособность зависит от деталей, и чтобы выиграть турнир, нужна результативность.
В последнее время нам не хватает продуктивности – мы мало пропускаем, но нам нужно создавать больше моментов, чтобы забить. Такова реальность футбола на топ-уровне.
У нашей команды есть все необходимое, чтобы выигрывать соревнования. Мы должны двигаться вперед и совершенствоваться.
– Может ли «Юнайтед» выиграть турнир?
– Думаю, что да. У нас есть нужные качества. Конкурировать сложно, нужно уделять внимание каждой детали, но у нас качественная команда с хорошим настроем.
Нам нужно кое-что улучшить, начало сезона было не таким, как мы ожидали, но я все еще верю, что мы способны конкурировать с лучшими командами мира, – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
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