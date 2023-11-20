Ткаченко о Бакаеве: «Зарплаты в ОАЭ высокие, получает в «Аль-Вахде» не меньше, чем в «Зените»

Теги Зенит премьер-лига Россия Герман Ткаченко высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев агенты Это футбол, брат! Футбол

Герман Ткаченко рассказал об условиях, в которых в ОАЭ играет Зелимхан Бакаев.

Бакаев – первый русский футболист в эмиратской лиге. Для него это тоже ответственность.

– Почему вам кажется перспективным это направление? Вы о нем давно говорите.

– Оно в какой-то мере сообщающийся сосуд и может быть одним из сценариев развития [карьеры]. Нормальные, растущие деньги, особенно в Саудовской Аравии.

– Какие там зарплаты?

– Зарплаты высокие. В «Аль-Вахде» он получает не меньше, чем в «Зените».

– «Зенит» какую-то часть платит?

– Нет, это нормальная экономическая вещь, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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3 комментария

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Lyelik
Кузяев доел ведро в киэфси и протиснувшись через толпу негров вышел на улицу.
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waleri
Хави из "Барсы" уехал в Катар и играл там 4 года. Верратти из ПСЖ этим летом свалил туда же. Понятно, что их статус не сопоставим с Бакаевым и соответственно зп. Но, в среднем зп в ОАЭ и в Катаре для игроков уровня Зелимхана примерно одинаковые (+/-).
Для примера, зп 32-летнего Андрея Ярмоленко, перешедшего из "Вест-Хэма" в клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, по однолетнему контракту за сезон 2022/23 составила 1 млн 900 тыс €.
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