Ткаченко о Бакаеве: «Зарплаты в ОАЭ высокие, получает в «Аль-Вахде» не меньше, чем в «Зените»
Герман Ткаченко рассказал об условиях, в которых в ОАЭ играет Зелимхан Бакаев.
– Бакаев – первый русский футболист в эмиратской лиге. Для него это тоже ответственность.
– Почему вам кажется перспективным это направление? Вы о нем давно говорите.
– Оно в какой-то мере сообщающийся сосуд и может быть одним из сценариев развития [карьеры]. Нормальные, растущие деньги, особенно в Саудовской Аравии.
– Какие там зарплаты?
– Зарплаты высокие. В «Аль-Вахде» он получает не меньше, чем в «Зените».
– «Зенит» какую-то часть платит?
– Нет, это нормальная экономическая вещь, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Для примера, зп 32-летнего Андрея Ярмоленко, перешедшего из "Вест-Хэма" в клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, по однолетнему контракту за сезон 2022/23 составила 1 млн 900 тыс €.