Ткаченко о Бакаеве: «Зарплаты в ОАЭ высокие, получает в «Аль-Вахде» не меньше, чем в «Зените»

Герман Ткаченко рассказал об условиях, в которых в ОАЭ играет Зелимхан Бакаев.

– – первый русский футболист в эмиратской лиге. Для него это тоже ответственность.

– Почему вам кажется перспективным это направление? Вы о нем давно говорите.

– Оно в какой-то мере сообщающийся сосуд и может быть одним из сценариев развития [карьеры]. Нормальные, растущие деньги, особенно в Саудовской Аравии.

– Какие там зарплаты?

– Зарплаты высокие. В «Аль-Вахде» он получает не меньше, чем в «Зените».

– « » какую-то часть платит?

– Нет, это нормальная экономическая вещь, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?