Ткаченко о Файзуллаеве: «Уговаривали «Динамо» его взять – они промолчали. У тренеров ЦСКА было сомнение, но оно не стало проблемой из-за суммы. Если Аббос продолжит так играть, будет стоить 9-12 млн»

Герман Ткаченко рассказал, как Аббосбек Файзуллаев оказался в ЦСКА.

– По Файзуллаеву было сомнение у тренерского штаба ЦСКА, но небольшая сумма трансфера позволила это сомнение не так сильно ставить как проблему. Но успех Файзуллаева – это тоже тренерский штаб. Они изначально и думали, что это игрок, который через несколько лет...

Мы, конечно, надеялись, но не верили, что все будет так быстро. Его предлагали и в другие клубы.

– В « »?

– Нет. В «Локомотиве» знали, что есть такой игрок, но никогда ничего не говорили. Мы уговаривали « » взять Файзуллаева. Они промолчали.

В апреле, после молодежного чемпионата Азии, где он стал лучшим игроком, ЦСКА заявил, что будет за ним следить, попросили сделать аренду.

Было два клуба, кто очень его хотел и мучил нас. Это « » и «Алания». У « » очень хорошие скауты.

– У ЦСКА внимание обратил Максим Белецкий?

– Мне об этом рассказывал Мовсесьян, звонил после второй игры на чемпионате Азии.

– Зимой Файзуллаев не уйдет из ЦСКА?

– Нет.

– Появились слухи из Турции, три-четыре миллиона.

– Я думаю, что за три-четыре миллиона ЦСКА даже думать не будет. Если Аббос продолжит так выступать и весной, то будет «икс три» к трем-четырем миллионам, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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