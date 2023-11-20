Ткаченко о Файзуллаеве: «Уговаривали «Динамо» его взять – они промолчали. У тренеров ЦСКА было сомнение, но оно не стало проблемой из-за суммы. Если Аббос продолжит так играть, будет стоить 9-12 млн»

Теги ЦСКА Локомотив Максим Белецкий премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Герман Ткаченко Алания Владикавказ агенты Пари НН Это футбол, брат! Аббосбек Файзуллаев Футбол

Герман Ткаченко рассказал, как Аббосбек Файзуллаев оказался в ЦСКА.

– По Файзуллаеву было сомнение у тренерского штаба ЦСКА, но небольшая сумма трансфера позволила это сомнение не так сильно ставить как проблему. Но успех Файзуллаева – это тоже тренерский штаб. Они изначально и думали, что это игрок, который через несколько лет...

Мы, конечно, надеялись, но не верили, что все будет так быстро. Его предлагали и в другие клубы.

– В «Локомотив»?

– Нет. В «Локомотиве» знали, что есть такой игрок, но никогда ничего не говорили. Мы уговаривали «Динамо» взять Файзуллаева. Они промолчали.

В апреле, после молодежного чемпионата Азии, где он стал лучшим игроком, ЦСКА заявил, что будет за ним следить, попросили сделать аренду.

Было два клуба, кто очень его хотел и мучил нас. Это «Пари НН» и «Алания». У «Алании» очень хорошие скауты.

– У ЦСКА внимание обратил Максим Белецкий?

– Мне об этом рассказывал Мовсесьян, звонил после второй игры на чемпионате Азии.

– Зимой Файзуллаев не уйдет из ЦСКА?

– Нет.

– Появились слухи из Турции, три-четыре миллиона.

– Я думаю, что за три-четыре миллиона ЦСКА даже думать не будет. Если Аббос продолжит так выступать и весной, то будет «икс три» к трем-четырем миллионам, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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5 комментариев

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Кирилл
Для ЦСКА и Аббоса вышло всё в лучшем свете только: мы получили отличного креативного игрока, который многое умеет и работает на поле, а Аббос сразу стал основным игроком и показывает свой уровень )
+7
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+6
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Спартак Уокер
Абосс сейчас один из лучших игроков в ЦСКА
+5
0
+5
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Кирилл
Ответ дима кушов
В этом и проблема для цска если игроки такого уровня становятся основными Хотя сейчас уже нет никакого смысла и уровня
Аббос - игрок очень высокого уровня, техничный и юркий на поле.
Не просто так он стал лучшим игроком Чемпионата Азии по своему возрасту вообще.
+5
-1
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