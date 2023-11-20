Головин, Кузяев, Чалов, Солдатенков, Сильянов, Волков – в старте сборной России на матч с Кубой
Сборная России огласила состав на товарищеский матч против Кубы.
Российская команда выпустит с первых минут следующих футболистов:
Сафонов, Сильянов, Солдатенков, Осипенко, Волков, Глебов, Миранчук, Кузяев, Головин, Обляков, Чалов.
Александр Головин выйдет на матч с капитанской повязкой.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
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