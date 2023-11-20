Головин, Кузяев, Чалов, Солдатенков, Сильянов, Волков – в старте сборной России на матч с Кубой

Сборная России огласила состав на товарищеский матч против Кубы.

Российская команда выпустит с первых минут следующих футболистов:

, , , , Волков, Глебов, Миранчук, Кузяев, , Обляков, Чалов.

Александр Головин выйдет на матч с капитанской повязкой.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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