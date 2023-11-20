Головин, Кузяев, Чалов, Солдатенков, Сильянов, Волков – в старте сборной России на матч с Кубой

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Сборная России огласила состав на товарищеский матч против Кубы.

Российская команда выпустит с первых минут следующих футболистов:

Сафонов, Сильянов, Солдатенков, Осипенко, Волков, Глебов, Миранчук, Кузяев, Головин, Обляков, Чалов.

Александр Головин выйдет на матч с капитанской повязкой.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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15 комментариев

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Gleb
Был бы журналистом, спросил бы у Чалова после игры: "Кубе забивать сложнее или легче чем мадридскому "Реалу""?
+11
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Artem Piatkov
Половина состава для стороннего наблюдателя - кромешная тьма

Можно смеяться над Кубой, но из нынешнего состава сборной России только Головина можно выделить
+8
-7
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Андрей Долгов
Состав сборной Кубы огласите пожалуйста
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Trash Talking
Ответ Gleb
Был бы журналистом, спросил бы у Чалова после игры: "Кубе забивать сложнее или легче чем мадридскому "Реалу""?
"Я еще не играл против Блашчиковского. Тем более против Блашчиковского на воротах"
0
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Алексей Сметанин
Ответ Artem Piatkov
Половина состава для стороннего наблюдателя - кромешная тьма Можно смеяться над Кубой, но из нынешнего состава сборной России только Головина можно выделить
Глебов мертвый совсем ,да? Или Волков например
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Artem Piatkov
Ответ Давид Agabekyan
Если не смотреть чемпионат России то да, никого не знаешь. Если смотреть только чемпионат России, то и состав Англии будет состоять из ноунеймов
Ну ка назови мне состав сборной Украины?
А Казахстана?

То-то же, никто не обязан смотреть ваш чемпионат
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Назар Игорь
Ответ </c/>
тут вопрос к врачам клубов и сборной...
Вот именно, в клубе врачи несут ответственность за состояние здоровья своих подопечных, в сборной врачу проще - поиграли и разбежались, лечить игрока всë равно будет клуб.
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