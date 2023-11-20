Ловчев о матче с Кубой: «Выиграйте – скромно, 6:0. Хочу, чтобы ребята поняли – они за свой дом, за страну играют, рвали соперника. Народ от вашего футбола звереет»

Евгений Ловчев поделился ожиданиями от товарищеского матча с Кубой.

«В последнее время раз за разом поднимается тема настроя сборной России перед матчами. На претензии стал отвечать – спрашивают о , о .

Со сборной с момента отстранения от международных игр произошла любопытная трансформация. Когда мы слышали соперников по товарищеским матчам – Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, – то разговор был такой, что эти команды нам не соперники. А когда потом видели матчи, оказывалось, что наша команда несостоятельна. В клубах футболисты играли лучше, а мы слышали, что одной из задач было то, чтобы игроки не получили травмы. Но тогда матчи проводить просто не надо.

Стало понятно, что люди в сборной – тренер и игроки – должны поправить отношение к результату и к аудитории. Это сборная страны, и к ней нельзя так относиться, а зрители заплатили свои деньги и вправе требовать самоотдачи.

Пока у меня ожидание – разочаруюсь снова. Потому что последняя игра с Кенией была безобразна. Это ведь еще и отношение к стране.

Все это происходит на фоне интервью экс-капитана сборной Березуцкого, который призвал убегать из нашего футбола и из страны. Я воспитан на другом отношении к своей стране. Дебютировал в Лейпциге в матче сборной, где на трибунах были наши солдаты из Западной группы войск. И после гимна – крик с трибун: «Алабушево, дави!» Алабушево – это моя деревня, где вырос, где мама получила участок. Я не мог сыграть плохо, мурашки по коже.

Я бы хотел сегодня, чтобы ребята в сборной поняли – они за страну играют и за свой дом в таких играх. Их соседи, их болельщики сидят на трибунах в этот момент, они бы хотели быть одним целым с ребятами.

Слышу перед матчем, что наш соперник нам не соперник. В очередной раз – как перед Кенией недавно. Не знаю ни одного кубинского футболиста, не в курсе, как они играют. Хотел бы крупного счета, чтобы рвали соперника – покажите, что сборная есть. Наш футбол не так плох, как играет сборная. Клубный футбол лучше, чем играет сборная. А судят сейчас по сборной. Ни один человек в сборной не играет так, как он играет в клубе. Есть большие претензии к игрокам. Ребята, вы или приезжайте, или играйте хорошо – чтобы страна поняла, что сборная сильна, если ее вернут – стыдиться не будет.

Я знаю, что у Кубы хорошая команда в боксе. В бейсболе. Не хотелось бы после этого матча слышать, что там еще и футболисты, оказалось, хорошие.

Недавно Франция разорвала Гибралтар, счет был через десяток (французы одержали победу со счетом 14:0 – Sports.ru). Гибралтар – это для нас . Выйдите и покажите, что не зря вы в сборной. Потому что народ от вашего футбола звереет. Выиграйте – скромно, со счетом 6:0», – написал бывший игрок сборной СССР в телеграм-канале.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Куба. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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