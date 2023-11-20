Ловчев о матче с Кубой: «Выиграйте – скромно, 6:0. Хочу, чтобы ребята поняли – они за свой дом, за страну играют, рвали соперника. Народ от вашего футбола звереет»

Теги Владислав Радимов Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Евгений Ловчев сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Евгений Ловчев поделился ожиданиями от товарищеского матча с Кубой.

«В последнее время раз за разом поднимается тема настроя сборной России перед матчами. На претензии стал отвечать Валерий Карпин – спрашивают о Мостовом, о Радимове.

Со сборной с момента отстранения от международных игр произошла любопытная трансформация. Когда мы слышали соперников по товарищеским матчам – Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, – то разговор был такой, что эти команды нам не соперники. А когда потом видели матчи, оказывалось, что наша команда несостоятельна. В клубах футболисты играли лучше, а мы слышали, что одной из задач было то, чтобы игроки не получили травмы. Но тогда матчи проводить просто не надо.

Стало понятно, что люди в сборной – тренер и игроки – должны поправить отношение к результату и к аудитории. Это сборная страны, и к ней нельзя так относиться, а зрители заплатили свои деньги и вправе требовать самоотдачи.

Пока у меня ожидание – разочаруюсь снова. Потому что последняя игра с Кенией была безобразна. Это ведь еще и отношение к стране.

Все это происходит на фоне интервью экс-капитана сборной Березуцкого, который призвал убегать из нашего футбола и из страны. Я воспитан на другом отношении к своей стране. Дебютировал в Лейпциге в матче сборной, где на трибунах были наши солдаты из Западной группы войск. И после гимна – крик с трибун: «Алабушево, дави!» Алабушево – это моя деревня, где вырос, где мама получила участок. Я не мог сыграть плохо, мурашки по коже.

Я бы хотел сегодня, чтобы ребята в сборной поняли – они за страну играют и за свой дом в таких играх. Их соседи, их болельщики сидят на трибунах в этот момент, они бы хотели быть одним целым с ребятами.

Слышу перед матчем, что наш соперник нам не соперник. В очередной раз – как перед Кенией недавно. Не знаю ни одного кубинского футболиста, не в курсе, как они играют. Хотел бы крупного счета, чтобы рвали соперника – покажите, что сборная есть. Наш футбол не так плох, как играет сборная. Клубный футбол лучше, чем играет сборная. А судят сейчас по сборной. Ни один человек в сборной не играет так, как он играет в клубе. Есть большие претензии к игрокам. Ребята, вы или приезжайте, или играйте хорошо – чтобы страна поняла, что сборная сильна, если ее вернут – стыдиться не будет.

Я знаю, что у Кубы хорошая команда в боксе. В бейсболе. Не хотелось бы после этого матча слышать, что там еще и футболисты, оказалось, хорошие.

Недавно Франция разорвала Гибралтар, счет был через десяток (французы одержали победу со счетом 14:0 – Sports.ru). Гибралтар – это для нас Куба. Выйдите и покажите, что не зря вы в сборной. Потому что народ от вашего футбола звереет. Выиграйте – скромно, со счетом 6:0», – написал бывший игрок сборной СССР в телеграм-канале.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Куба. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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23 комментария

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Леонид Матросов
О! Серифимыча выписали, видать недолечили.
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Melnikov1968
Не смог прочитать до конца весь этот словесный поток. Обычный товарняк, а разговор, будто игра плей-офф ЧМ или ЧЕ. Просто смешно.
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Александр Карасёв
Сколько однако гонора, пойду на Х2 поставлю))
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Moffo
Расскажите кто-нибудь этим закидывателям шапками, что в мире все давно научились играть в футбол. И что это бессмысленный товарняк. И что чтобы кого-то превосходить на адекватном уровне нужна открытая конкуренция, современный подход и уважение к процессу. И что рвать они могут только пиво на диване.
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los merengues
Ответ grek087
Не ну реально, французы не останавливаются и забивают 14 Гибралтару. Никаких сомнений, никакой жалости. Никакого минимального уважения. И никого ничего не смущает. Я тоже считаю что Россия должна в каждом матче хотя бы пытаться играть в футбол. Создавать, забивать, обводить. Никаких сомнений, никакого уважения. Вперёд и рвать кубинцев!
Хочу в вашу вселенную, где Россия может кого-то рвать, обводить и забивать. :D
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Aleksey Yashin
Если выиграют 1:0, или вообще не выиграют...тогда озвереет Ловчев, что скорую в студию вызывать придётся
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Игорь Валуев
Ловчев озверел после второй рюмки
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los merengues
Ответ Всеволод Бобров
так не было ни разу? Почему мы тогда всегда отбирались на евро и пару раз на мир, если мы такие слабые?
В какой вселенной Россия всегда на евро отбиралась?
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Всеволод Бобров
Ответ los merengues
Хочу в вашу вселенную, где Россия может кого-то рвать, обводить и забивать. :D
так не было ни разу? Почему мы тогда всегда отбирались на евро и пару раз на мир, если мы такие слабые?
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Заборостроитель
А что с Серафимычем пропал с телека, в телегу присел?
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Nick Crosier
Надо было играть на Кубе,там глядишь и в США бы кого закинули для помощи слону Трампу.
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Said Saidov
Пока не плохо вангует)))
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Санитар-волк
Народу пофиг на эти товарняки, у него иные проблемы.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Кроме Серафимыча смотреть кто то будет? Судя по интервью озверел только он.
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ivanDz
Сумасшедший дед
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grek087
Не ну реально, французы не останавливаются и забивают 14 Гибралтару. Никаких сомнений, никакой жалости. Никакого минимального уважения. И никого ничего не смущает. Я тоже считаю что Россия должна в каждом матче хотя бы пытаться играть в футбол. Создавать, забивать, обводить. Никаких сомнений, никакого уважения. Вперёд и рвать кубинцев!
+2
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Cearvm
Настрой не берется из ничего, сколько пустых слов про это ни пиши.
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