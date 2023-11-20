«Если не будешь подсуживать грандам, выйдет статья, какой ты дебил. Многие арбитры сами не играли, не знают, куда мяч отскакивает, некоторые бегают как балерины – смешно». Экс-игрок «Рубина» Попов о судьях

Алексей Попов критически оценил работу арбитров в Мир РПЛ.

– Божович недавно заявил, что «убивал» «Амкар» в финале Кубка России с , и вы с ним согласились. А были ли еще какие-то матчи, где казалось, что команду «убивали» преднамеренно?

– Да, – ненормальный арбитр. Один из таких, который у меня засел на всю жизнь. У нас был даже смешной момент: он нас убил в Краснодаре. Я ему после игры говорю: «Ты никогда не будешь в Премьер-лиге работать». Он мне отвечает: «Это вы никогда играть в Премьер-лиге не будете». А в итоге потом и он, и мы были в Премьер-лиге. Но убивал он знатно.

– Все эти странности судейства связаны с негласными договоренностями или же это просто некомпетентность?

– Именно в те годы это было согласовано с какими-то командами, я так думаю. Сейчас не знаю, больше кажется некомпетентностью наших арбитров, но, конечно, наверное, где-то подсуживают грандам. Это априори – если ты не будешь подсуживать грандам, на следующий день выйдет статья, какой ты дебил, не умеешь судить, от гранда. Поэтому судьям тоже тяжело.

А так в основном некомпетентность сейчас играет огромную роль. Многие арбитры сами не играли в футбол, и это тоже плохо. Судья не знает, куда мяч отскакивает, некоторые бегают как балерины, все это видно и смешно, – сказал экс-игрок « » и « ».

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