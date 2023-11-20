«Если не будешь подсуживать грандам, выйдет статья, какой ты дебил. Многие арбитры сами не играли, не знают, куда мяч отскакивает, некоторые бегают как балерины – смешно». Экс-игрок «Рубина» Попов о судьях

Теги ЦСКА Амкар Рубин Алексей Попов премьер-лига Россия судьи Александр Гвардис Станислав Сухина контент Футбол

Алексей Попов критически оценил работу арбитров в Мир РПЛ.

– Божович недавно заявил, что Сухина «убивал» «Амкар» в финале Кубка России с ЦСКА, и вы с ним согласились. А были ли еще какие-то матчи, где казалось, что команду «убивали» преднамеренно?

– Да, Гвардис – ненормальный арбитр. Один из таких, который у меня засел на всю жизнь. У нас был даже смешной момент: он нас убил в Краснодаре. Я ему после игры говорю: «Ты никогда не будешь в Премьер-лиге работать». Он мне отвечает: «Это вы никогда играть в Премьер-лиге не будете». А в итоге потом и он, и мы были в Премьер-лиге. Но убивал он знатно.

– Все эти странности судейства связаны с негласными договоренностями или же это просто некомпетентность?

– Именно в те годы это было согласовано с какими-то командами, я так думаю. Сейчас не знаю, больше кажется некомпетентностью наших арбитров, но, конечно, наверное, где-то подсуживают грандам. Это априори – если ты не будешь подсуживать грандам, на следующий день выйдет статья, какой ты дебил, не умеешь судить, от гранда. Поэтому судьям тоже тяжело.

А так в основном некомпетентность сейчас играет огромную роль. Многие арбитры сами не играли в футбол, и это тоже плохо. Судья не знает, куда мяч отскакивает, некоторые бегают как балерины, все это видно и смешно, – сказал экс-игрок «Рубина» и «Амкара».

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10 комментариев

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Yury Fedoseev
Возможно он и прав , но вспоминаю спич Луческу , когда он тренировал Шахтёр. Журналисты спрашивали его о судействе , когда Шахтёр пару раз бил пенальти плюс куча фолов в их пользу, риторика журналиста была: «как вы оцените судейство , когда столько свистков в вашу пользу , ходит мнение , что вам судьи помогают , что вы можете сказать на этот счёт?» а ведь действительно могло так показаться , когда в сторону соперников штрафные и пенальти. Так вот Луческу очень грамотно ответил , тут стоит задуматься всем. Вот что он сказал: «ребята , при всем уважении к командам соперника , но мы просто быстрее и техничнее. Соперник за нами не успевал , мы гораздо быстрее принимаем решения и вообще все наши действия опережали действия соперника на несколько шагов , этим обусловлено такое количество фолов с их стороны . У них есть желание , дисциплина , но в скорости они уступают , тут даже не специально , но ты просто не успел первый к мячу, а сыграл в ногу , поэтому такая ситуация. Не может быть такого , что мы пробили заслуженный пенальти , а следующий фол в штрафной площадке не фиксировать по причине , что мы уже били пенальти. Если нарушат 5 раз , мы 5 раз должны будем бить пенальти»

Мне кажется это достойный ответ. Как бы маленький клуб не хотел победить , но если он слабее и его игроки не успевают к мячу , то это не проблемы большого клуба
+21
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+21
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Lindeman
Ответ a2wai
Гвардис вчера очень странно судил на ретро-матче, как будто он сам в Лигу Ставок занес на победу ветеранов Локо)))
Таки ретро матч и судейство из того времени
+6
-1
+5
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a2wai
Гвардис вчера очень странно судил на ретро-матче, как будто он сам в Лигу Ставок занес на победу ветеранов Локо)))
+4
-1
+3
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Олимпионик
Ученик Мостового
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Pelerin
Мешков и Иванов, конечно, сильно по манере бега выделяются))
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Алексей Ильин
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