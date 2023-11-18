Сергей Лапочкин: «Еще год‑два, и судьи будут готовы к тому, что их переговоры в лайве будут выходить. Это шоу! Мы развлекаем людей»

Сергей Лапочкин высказался за прозрачность переговоров судей во время матчей.

— Как вы относитесь к переговорам в эфире? Надо или нет?

— Когда ввели ВАР, все арбитры поняли и начали разговаривать чуть деликатнее между собой и с футболистами, потому что понимают, что все переговоры записываются. В какой‑то момент эти переговоры могут быть выданы в эфир.

Это действительно непросто, когда ты должен еще и думать о том, что ты говоришь во время игры. Но я думаю, что еще год‑два, и судьи будут готовы к тому, что их переговоры в лайве будут выходить.

Не вижу в этом проблемы. Тем более если заинтересован зритель. Это шоу! Мы развлекаем людей. Если люди это хотят и требуют, то почему нет?

— Такая прозрачность может улучшить работу арбитра?

— Думаю, да. Люди будут более ответственными. Понимая, что за каждое слово они понесут ответственность, они будут более собраны, — сказал экс‑арбитр ФИФА.

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