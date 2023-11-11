Кассьерра травмировал ногу в конце игры с «Краснодаром»

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Краснодар Матео Кассьерра Данил Круговой Здоровье Футбол

Матео Кассьерра не доиграл матч с «Краснодаром» из-за повреждения.

У нападающего «Зенита» возникли проблемы с левой ногой в конце игры 15-го тура Мир РПЛ.

Вместо лучшего бомбардира текущего чемпионата России на поле появился защитник Данил Круговой.

Кассьерра отметился голом в сегодняшней игре. Всего у него 12 забитых мячей в текущем розыгрыше Мир РПЛ.

Подробно со статистикой колумбийца можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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freeman123
Здоровья! Он очень нужен Зениту
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Сергей Жарковский
Будем надеяться что всё обойдется без серьёзной травмы. Здоровья!👏
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