Кассьерра травмировал ногу в конце игры с «Краснодаром»

Матео Кассьерра не доиграл матч с «Краснодаром» из-за повреждения.

У нападающего « » возникли проблемы с левой ногой в конце игры 15-го тура Мир .

Вместо лучшего бомбардира текущего чемпионата России на поле появился защитник Данил Круговой.

отметился голом в сегодняшней игре. Всего у него 12 забитых мячей в текущем розыгрыше Мир РПЛ.

Подробно со статистикой колумбийца можно ознакомиться здесь.

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