Кассьерра травмировал ногу в конце игры с «Краснодаром»
Матео Кассьерра не доиграл матч с «Краснодаром» из-за повреждения.
У нападающего «Зенита» возникли проблемы с левой ногой в конце игры 15-го тура Мир РПЛ.
Вместо лучшего бомбардира текущего чемпионата России на поле появился защитник Данил Круговой.
Кассьерра отметился голом в сегодняшней игре. Всего у него 12 забитых мячей в текущем розыгрыше Мир РПЛ.
Подробно со статистикой колумбийца можно ознакомиться здесь.
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