Билялетдинов об отъезде игроков в Европу: «Всем повально уезжать с детских лет… Никому мы там на фиг не нужны. Россия должна быть в сердце»
Динияр Билялетдинов поделился мнением об отъезде российских футболистов за рубеж.
– Ваше мнение в этой дискуссии – надо ли уезжать в Европу?
– В каком контексте – надо? Если куда-то зовут – в лигу, которая на данный момент выше нашей, участвует в еврокубках… Но нас там никто особо не ждет. Куда уезжать?
– То есть вопрос не философский, а прикладной – надо смотреть, куда зовут.
– Понимаю, о чем вы спрашиваете. Не знаю, что конкретно эти люди имели ввиду. Всем повально уезжать с детских лет… Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте, что хотите. Стартовые позиции все равно должны быть в России, страна должна быть в сердце. Здесь, сегодня тебя воспитывают, вкладывают силы тренеры, родители – отдай им должное.
– С чем связываете то, что точка зрения «надо уезжать» стала так популярна?
– Она не стала популярной. Это просто мы раскручиваем непонятные три интервью, в которых мы даже не знаем, что конкретно имели ввиду эти люди. Я в корне не согласен с тем, что есть только черное или белое. Серединка – она все равно есть, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Если нада - предатель! Если не нада - лодырь закравшийся! Это ж такой индивидуальный вопрос. Кузяев хотел и уехал. Головин хотел и уехал. Миранчук, Лунев… Что нада, так это установить рыночный потолок зарплат, соответсвующий скиллам игрока. А то Мостовой (Андрюшка) от французских зарплат в осадок выпал.
Нафиг не нужны такие игроки как Билялетдинов. Таким только метёлку в руки можно дать и двор подметать отправить
https://rg.ru/2023/11/19/reg-ufo/zdes-pogib-moj-praded-byvshij-futbolist-sbornoj-rossii-rasskazal-o-geroe-na-mamaevom-kurgane.html