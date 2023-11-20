Билялетдинов об отъезде игроков в Европу: «Всем повально уезжать с детских лет… Никому мы там на фиг не нужны. Россия должна быть в сердце»

Динияр Билялетдинов поделился мнением об отъезде российских футболистов за рубеж.

– Ваше мнение в этой дискуссии – надо ли уезжать в Европу?

– В каком контексте – надо? Если куда-то зовут – в лигу, которая на данный момент выше нашей, участвует в еврокубках… Но нас там никто особо не ждет. Куда уезжать?

– То есть вопрос не философский, а прикладной – надо смотреть, куда зовут.

– Понимаю, о чем вы спрашиваете. Не знаю, что конкретно эти люди имели ввиду. Всем повально уезжать с детских лет… Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте, что хотите. Стартовые позиции все равно должны быть в России, страна должна быть в сердце. Здесь, сегодня тебя воспитывают, вкладывают силы тренеры, родители – отдай им должное.

– С чем связываете то, что точка зрения «надо уезжать» стала так популярна?

– Она не стала популярной. Это просто мы раскручиваем непонятные три интервью, в которых мы даже не знаем, что конкретно имели ввиду эти люди. Я в корне не согласен с тем, что есть только черное или белое. Серединка – она все равно есть, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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