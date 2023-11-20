Билялетдинов об отъезде игроков в Европу: «Всем повально уезжать с детских лет… Никому мы там на фиг не нужны. Россия должна быть в сердце»

Теги Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Футбол

Динияр Билялетдинов поделился мнением об отъезде российских футболистов за рубеж.

– Ваше мнение в этой дискуссии – надо ли уезжать в Европу?

– В каком контексте – надо? Если куда-то зовут – в лигу, которая на данный момент выше нашей, участвует в еврокубках… Но нас там никто особо не ждет. Куда уезжать?

– То есть вопрос не философский, а прикладной – надо смотреть, куда зовут.

– Понимаю, о чем вы спрашиваете. Не знаю, что конкретно эти люди имели ввиду. Всем повально уезжать с детских лет… Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте, что хотите. Стартовые позиции все равно должны быть в России, страна должна быть в сердце. Здесь, сегодня тебя воспитывают, вкладывают силы тренеры, родители – отдай им должное.

– С чем связываете то, что точка зрения «надо уезжать» стала так популярна?

– Она не стала популярной. Это просто мы раскручиваем непонятные три интервью, в которых мы даже не знаем, что конкретно имели ввиду эти люди. Я в корне не согласен с тем, что есть только черное или белое. Серединка – она все равно есть, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Василий Березуцкий: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

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20 комментариев

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JENNINGS
Когда-нибудь ура-патриоты начнут разграничивать понятия «любовь к Родине» и «спортивный рост», «самореализация»
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Sobachkin
Так Россия в сердце, а как это мешает получать образование хорошее вне ее границ? Все дети чинушек там это для Динияра не вызывает вопрос? Вот для Романа Ротенберга в сердце Россия, а гражданство Финляндии и образование в Мичиган, но он там кому нужен был? Как и дети Соловьёва, Симонян и Скабеевой? Часть кто делал разные дела, стали иностранными агентами и вообще отправились в казематы. Вот какая перспектива у талантливого спортсменам сейчас в РФ? В параде на Красной идти или ж играть сборная РФ с сборной Эритеи? Сын Ковальчука и то в Бразилии ногомяч
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Bill Zapulil
У нас какой то странный, идиотический, фатальный подход к вопросу. Нада или нет?
Если нада - предатель! Если не нада - лодырь закравшийся! Это ж такой индивидуальный вопрос. Кузяев хотел и уехал. Головин хотел и уехал. Миранчук, Лунев… Что нада, так это установить рыночный потолок зарплат, соответсвующий скиллам игрока. А то Мостовой (Андрюшка) от французских зарплат в осадок выпал.
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Gleb
Ответ Ростовский
А вы когда-нибудь поймете, что спорт и политика это одно и тоже, после того что исполнил вражеский запад с банами в спорте.
А для меня Запад не вражеский, мне нравится Европа и США
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JENNINGS
Ответ Ростовский
А вы когда-нибудь поймете, что спорт и политика это одно и тоже, после того что исполнил вражеский запад с банами в спорте.
Т.е желать лучшего своим футболистам в плане карьеры, роста, достижений - это предательство?
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Bohemian rhapsody
Ответ Ростовский
А вы когда-нибудь поймете, что спорт и политика это одно и тоже, после того что исполнил вражеский запад с банами в спорте.
Может просто всякие войнушки не нужно было начинать? Или причинно-следственная связь - для тебя слишком сложно?
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Redwhite heart
,Типичный электорат и доверенное лицо
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Антон Фалафель
Румяный давно продал задницу верхушке.
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Ramisik
Если будешь играть как Холланд и Месси, то будут на руках носить и в попу целовать!
Нафиг не нужны такие игроки как Билялетдинов. Таким только метёлку в руки можно дать и двор подметать отправить
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interested
"Здесь погиб мой прадед…" Динияр Билялетдинов | |
https://rg.ru/2023/11/19/reg-ufo/zdes-pogib-moj-praded-byvshij-futbolist-sbornoj-rossii-rasskazal-o-geroe-na-mamaevom-kurgane.html
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Максим Столбов
Опять никому не нужно мнение бывшего футболиста
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Gleb
Ответ Ростовский
Страны могут нравиться, но их действующие режимы вражеские нет.
А я считаю режим в рф вражеским
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Ростовский
Ответ Gleb
А я считаю режим в рф вражеским
Ну ок, у нас свободная страна и каждый может иметь свое мнение и писать. Это тебе не запад, где нет свободы слова.
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JENNINGS
Ответ Ростовский
Надо не уезжать, а надо приезжать и развивать великую Россию. Тем более новых земель становится всё больше.
Если лучшие игроки сборной России соберутся в одном чемпионате, «Зенит» или ЦСКА завтра же выиграют ЛЧ?
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