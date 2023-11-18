Билялетдинов о лучших тренерах 1-го круга РПЛ: «Импонирует игра «Динамо», поведение Лички на бровке и с прессой. И особенно надо похвалить Ивича»

Теги Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Ивич Краснодар Марцел Личка Футбол

Динияр Билялетдинов назвал тренеров «Краснодара» и «Динамо» лучшими в 1-м круге.

«Тренеры всегда зависят от результата и игры команды. С этой точки зрения себя показали Личка и Ивич.

Они показали, что являются грамотными специалистами с точки зрения тактики. Особенно надо похвалить тренера «Краснодара» Ивича.

Но также мне импонирует модель игры команды Лички, то, как он ведет себя на бровке и с прессой», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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4 комментария

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молодой сутенер
Ответ Магомед Саид Амирханов
Великий эксперт!
Он базу выдал, а ты иронию пускаешь, не позорься)
+3
0
+3
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Roman
Личка, по моему мнению, самый яркий тренер РПЛ
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Такие дела
Калешин лучший тренер и человек!!!
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