Билялетдинов о лучших тренерах 1-го круга РПЛ: «Импонирует игра «Динамо», поведение Лички на бровке и с прессой. И особенно надо похвалить Ивича»

Динияр Билялетдинов назвал тренеров «Краснодара» и «Динамо» лучшими в 1-м круге.

«Тренеры всегда зависят от результата и игры команды. С этой точки зрения себя показали и Ивич.

Они показали, что являются грамотными специалистами с точки зрения тактики. Особенно надо похвалить тренера « » .

Но также мне импонирует модель игры команды Лички, то, как он ведет себя на бровке и с прессой», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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