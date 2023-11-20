Спаллетти о матче с Украиной: «Фаворитов нет, согласно таблице. Я предпочитаю свою команду чужим. Жду атакующей игры от украинцев»

Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче сборной Италии против Украины.

Команды встретятся в заключительном туре отбора . Игра состоится сегодня, 20 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Согласно тому, что мы видим в турнирной таблице, фаворитов нет. Тренер сборной Украины подготовился к матчу наилучшим образом, и я ожидаю от них атакующей игры.

Будет ли по-прежнему исполнять пенальти? У нас есть другие игроки, которые могут забивать пенальти, было бы неправильно снова заставлять Жоржиньо подходить к точке. Было бы непросто просить его пробить пенальти сейчас.

Украина? У них сильная сборная, они также очень хорошо выступают за границей. Но я предпочитаю свою команду чужим. На самом деле мы стали лучше, мы объединились перед лицом трудностей, которые мы преодолели вместе. У нас остались некоторые недостатки, но я видел, что ребята работали серьезно и слаженно», – сказал главный тренер сборной Италии на пресс-конференции.

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