Спаллетти о матче с Украиной: «Фаворитов нет, согласно таблице. Я предпочитаю свою команду чужим. Жду атакующей игры от украинцев»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу серия А Италия Жоржиньо Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче сборной Италии против Украины.

Команды встретятся в заключительном туре отбора Евро-2024. Игра состоится сегодня, 20 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени. 

«Согласно тому, что мы видим в турнирной таблице, фаворитов нет. Тренер сборной Украины подготовился к матчу наилучшим образом, и я ожидаю от них атакующей игры.

Будет ли Жоржиньо по-прежнему исполнять пенальти? У нас есть другие игроки, которые могут забивать пенальти, было бы неправильно снова заставлять Жоржиньо подходить к точке. Было бы непросто просить его пробить пенальти сейчас.

Украина? У них сильная сборная, они также очень хорошо выступают за границей. Но я предпочитаю свою команду чужим. На самом деле мы стали лучше, мы объединились перед лицом трудностей, которые мы преодолели вместе. У нас остались некоторые недостатки, но я видел, что ребята работали серьезно и слаженно», – сказал главный тренер сборной Италии на пресс-конференции.

Спаллетти на вопрос о поздравлении «Зенита» с чемпионством в мае: «Несправедливо связывать спортивную победу с конфликтом. Там много тех, с кем я работал»

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15 комментариев

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elan_
Хороший матч будет. У Украины сейчас лучшая команда и поколение со времен, когда еще Шева с нынешним тренером сборной Ребровым пылили.
+16
-6
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igls54
Мистеру удачи! Всем бы адекватность Лучано
+10
-4
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Рашпель793
Удачи Лучано!
+8
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Алексей Ненахов
Ответ Leon Petov
От Украины уже ждали "атакующей игры", про границы 1991 года кричали
Нет денег , нет атакующей игры- заключил Зеленский
+10
-6
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Rio de Janeiro
Любой нормальный и любящий футбол человек будет за Италию–великую европейскую нацию
Украина же никто в футболе и её отсутствие абсолютно никто не заметит
+3
-1
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Евгений Сорока
Ответ Рашпель793
Удачи Лучано!
Удачи Карпину
+1
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Алексей Ненахов
Зинченко деморализует сборную Италии утопив их в слезах , после гола Шамана и исполнения композиции «Я Русский»
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Leon Petov
От Украины уже ждали "атакующей игры", про границы 1991 года кричали
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Aleksandr Alferov
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Ahmed Demha
Ну хоть не контратакующей
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Juninho P.
весь АДЕКВАТ за Италию!
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stakh70
Ответ Leon Petov
От Украины уже ждали "атакующей игры", про границы 1991 года кричали
Сегодня Гондурас с Кубой режутся,вот где схватка!
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IceBear27
Ответ Aleksandr Alferov
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