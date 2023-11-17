Роналду после 2:0 с Лихтенштейном: «9 побед подряд! Мы сохраняем концентрацию!»

Криштиану Роналду коротко прокомментировал девятую победу Португалии подряд.

Вчера сборная обыграла (2:0) в квалификации Евро-2024. С начала 2023 года португальцы одержали 9 побед с общим счетом 34:2 и выиграли все матчи под руководством Роберто Мартинеса. Роналду забил 10 голов.

«9 побед подряд! Мы сохраняем концентрацию!» – написал .

В октябре Португалия досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. 19 ноября Португалия дома сыграет против Исландии.

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