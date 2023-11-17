Роналду после 2:0 с Лихтенштейном: «9 побед подряд! Мы сохраняем концентрацию!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 соцсети Футбол

Криштиану Роналду коротко прокомментировал девятую победу Португалии подряд.

Вчера сборная Португалии обыграла Лихтенштейн (2:0) в квалификации Евро-2024. С начала 2023 года португальцы одержали 9 побед с общим счетом 34:2 и выиграли все матчи под руководством Роберто Мартинеса. Роналду забил 10 голов.

«9 побед подряд! Мы сохраняем концентрацию!» – написал Криштиану.

В октябре Португалия досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. 19 ноября Португалия дома сыграет против Исландии.

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4 комментария

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Алексей Власов
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Роналду: Мы сохраняем температуру в пятых точках мессиглоров
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