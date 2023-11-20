Зырянов об отставке из «Черноморца»: «Руководителям не нравился футбол, который показывала команда. В Новороссийске никто ждать не собирается»

Теги Константин Зырянов Первая лига Черноморец Новороссийск Футбол

Константин Зырянов рассказал о своей отставке с поста главного тренера «Черноморца».

— Правильно понимаю, что в этом сезоне места в десятке от вас никто не требовал?

— Летом в разговоре с Климко, генеральным директором клуба, я сказал, что на данном этапе главное для «Черноморца» — закрепиться в Первой лиге. Если же возникнет форс-мажор, во время зимнего перерыва спокойно сядем и обсудим, какие позиции нуждаются в усилении.

В свою очередь руководство предупредило: на бонус по итогам сезона футболисты и тренерский штаб могут рассчитывать только в том случае, если финишируем на девятом месте и выше.

— Вас убрали, когда «Черноморец» шел 15-м. Но до девятой строчки было всего шесть очков.

— Я читал, что говорили руководители клуба после моего ухода. Им не нравился футбол, который показывала команда. Наверное, в этом причина отставки.

— А вам нравилось, как играл «Черноморец»?

— Ну, были у нас и неплохие отрезки. Даже в тех матчах, которые заканчивались поражением. Хотя в целом картина оставляет желать лучшего, признаю. Это касается и места в таблице, и количества забитых мячей. Мы с трудом создавали моменты. Да и пропускали многовато.

— Первые восемь туров вы вообще не проигрывали. Почему потом все разладилось?

— Я бы не сказал, что мы так уж здорово стартовали. Из этих восьми матчей выиграли лишь один. Остальные закончили вничью. Сейчас понимаю: для «Черноморца» самое важное — результат. Надо было чаще побеждать. Вот и все.

— С нынешним подбором футболистов это реально?

— Мы не торопились расставаться с ребятами, которые завоевали для «Черноморца» путевку в Первый дивизион. Дали шанс выступить на новом уровне. Нужно было вгрызаться, кусаться... Наверное, кто-то мог лучше себя проявить. А с другой стороны, выше головы-то не прыгнешь. Потихоньку становилось понятно, какие позиции проседают. Планировали их зимой укрепить. Нормальный рабочий процесс. Но... Как выяснилось, в Новороссийске никто ждать не собирается, – сказал Зырянов.

Новым главным тренером «Черноморца» на прошлой неделе был назначен Вадим Гаранин (экс-«Сочи», «Енисей»). В первом матче под его руководством новороссийцы проиграли дома «Ленинградцу» (0:1).

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7 комментариев

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Михаил Лубянский
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Когда команда идет 15-й, оправданий быть не должно. Жалко Зырянова, был отличный игрок.
Команда только вышла из 2д толком не усидившись, а хотят сразу крутых результатов,для меня отставка была неожиданной, надо было дать шанс хотя бы до зимнего перерыва
+6
0
+6
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igls54
По классике. Зырянов: -Мы ##########!
+1
0
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Caniball
Ответ Кино Музыка
Когда команда идет 15-й, оправданий быть не должно. Жалко Зырянова, был отличный игрок.
17-ой.
+2
-1
+1
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Красная стрела
Не сказал бы что так уж здорово стартовали, из 8 матчей выиграли 1😂😂😂
0
0
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