Экс-тренер «Сочи» Гаранин возглавил «Черноморец»

Теги Первая лига отставки Черноморец Новороссийск Вадим Гаранин Футбол

«Черноморец» объявил о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера.

52-летний специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

Вчера новороссийцы расстались с прежним главным тренером Константином Зыряновым. После 18 туров «Черноморец» занимает в Мелбет Первой лиге 15-е место.

Последним местом работы Гаранина был «Сочи». Ранее он также возглавлял «Тверь» и «Енисей», с которым выходил в полуфинал Фонбет Кубка России.

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